Grosse Vielfalt an Gegenständen

Speziell sei zudem, so Peter Kaiser (Historiker und Beauftragter des Museums Wasseramt Turm in Halten), dass im Museum eine grosse Vielfalt von Gegenständen zu finden ist. Das gehe von landwirtschaftlichen Maschinen zu Gartengeräten, Textilien und Möbeln, Keramik und Dachziegeln bis hin zu Holzbearbeitungswerkzeugen. «Die einzelnen Sparten von Gegenständen müssen unterschiedlich geborgen, verpackt und gelagert werden.»

Tatsächlich arbeiten die Zivilschutzdienstleistenden an jedem Ort anders. Die Ausstellungsgegenstände in den Speichern sind thematisch sortiert. Im Speicher aus Gretzenbach, der seit 1974 in Halten steht, sind im oberen Stock allerlei Textilien ausgestellt.

Sorgfältig werden die Kleider und Trachten die Treppe heruntergetragen und danach in Seidenpapier eingewickelt. Mit grobem Geschütz musste hingegen im Speicher aus Derendingen gearbeitet werden.

Die Zivilschutzdienstleistenden mussten nämlich die Treppe abmontieren. Erst danach war es möglich, ein ganz spezielles Ausstellungsstück aus dem Raum im Erdgeschoss herauszunehmen. Es ist ein Schlitten, der dem Museum erst vor wenigen Jahren geschenkt wurde. Speziell fallen die beiden Tierköpfe oberhalb der Kufen auf.

Ebenfalls gut zu sehen ist ein Wappen, das angebracht wurde und möglicherweise dabei hilft, die Herkunft des Schlittens herauszufinden. Gar mit einer Trennscheibe musste im Speicher aus Bellach (1a) gearbeitet werden. Ein wunderschön beschrifteter Holzbalken war anders nicht abzunehmen.

Dabei zeigte sich auch, dass die KGS-Leute und die Pioniere gut miteinander arbeiten können. Jeder wurde an dem Ort eingesetzt, an dem er am nützlichsten war. So halfen die Zivilschützer vor allem, wenn es darum ging, schwere Lasten zu tragen.

Inventar vervollständigen

Schon vor Jahren wurde das Inventar des Museums Wasseramt durch den Kulturgüterschutz aufgenommen. Die meisten Objekte sind deshalb bereits erfasst, fotografiert und katalogisiert. «Wir haben aber in den letzten Jahren auch neue Gegenstände für unsere Sammlung bekommen.

Das ist der geeignete Moment, um alle diese Gegenstände ebenfalls zu erfassen und die Dokumentation zu vervollständigen.» In einem der Speicher wurde deshalb ein Fotostudio eingerichtet.

Der Einsatz im Turm in Halten wurde von den kantonalen und den eidgenössischen Behörden gemeinsam organisiert. Weil es sich um einen umfassenden und einmaligen Einsatz handelt, war auch Rino Büchel (Chef Kulturgüterschutz beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz, Babs) vor Ort.

Auch Urs Schüpbach (Kommandant der Zivilschutzorganisation Wasseramt West) war in Halten anzutreffen. «Eine der ersten Fragen der Kursteilnehmer war die Frage, ob es sich hier um eine Übung oder einen echten Einsatz handelt.»

Das zeige, dass auch die Zivilschutzdienstleistenden sich darüber freuen, eine reale Arbeit zugunsten der Bevölkerung zu leisten.