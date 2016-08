Zu den Golfnationen gehört die Schweiz nicht. Zwar waren an den Olympischen Spielen in Rio zwei Schweizerinnen mit von der Partie. Doch anders als in Schottland oder Schweden, wo Golf ein Volksvergnügen ist, haftet dem Sport in der Schweiz noch immer etwas Elitäres an. Nun bemühen sich Anbieter, die Massen auf die Greens zu bewegen. So hat die Migros den Golfplatz Limpachtal in Aetingen vor einem Jahr übernommen und bietet unter anderem günstige Konditionen für Lehrlinge und Studenten an. Die kommerzielle Ausnutzung der Anlage durch Tagesgäste wird gefördert.

Viele Golfer schätzen jedoch weiterhin die Exklusivität. Ein hohes Mass an Privatsphäre bietet der Golfclub Wylihof in Luterbach. Am Freitagabend wurde die Erweiterung um 9 Loch auf eine 27-Loch-Anlage gefeiert. Geschäftsführer Roland Meyer versichert, dass die Club-Ambiance nicht unter dem Ausbau leiden wird. «Wir werden unsere Qualität hochhalten.» Rund 8 Prozent betrage der Anteil an auswärtigen Spielern.