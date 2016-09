Über den Lohn spricht man nicht. Man hat ihn. Das eigene Einkommen zu thematisieren, ist in der Schweiz für so manchen ein Tabu. Besonders in der Privatwirtschaft. Anders verhält es sich vermeintlich in der öffentlichen Verwaltung und bei Politikern.

Wer Aufgaben im Interesse der Öffentlichkeit wahrnimmt, schuldet dieser Rechenschaft. Schliesslich werden die Löhne mit Steuergeldern bezahlt. Zustande gekommene Initiativen zur Kürzung von Stapi-Löhnen in Biel oder Chur oder die Forderung nach der Verdoppelung von Salären in kleineren Aargauer Gemeinden rücken diese Lohndebatte in jüngster Zeit ins Gespräch.

Doch wie verhält es sich mit den Löhnen in den Gemeinden der Region Solothurn? Eine Umfrage in den Bezirken Lebern, Bucheggberg und Wasseramt zu den Entschädigungen der Gemeindepräsidien ergab einen Strauss an Reaktionen. Während einige prompt antworteten und beteuerten, sie hätten nichts zu verbergen, scheuten sich andere vor der Bekanntgabe der Zahlen.

Löhne klaffen auseinander

Schliesslich gelang es, die Informationen aus sämtlichen Gemeinden zusammenzutragen. Die Übersicht zeigt: So unterschiedlich die Kommunen bezüglich der Geografie, der Einwohnerschaft und der Verwaltungsorganisation strukturiert sind, so weit klaffen die Löhne ihrer obersten Vertreterinnen und Vertreter auseinander.

Zu berücksichtigen sind dabei das Alter und die Erfahrung. Die Präsidenten der fünf grössten Gemeinden gehen alle stramm auf das Pensionsalter zu. Und damit steigt die für das Einkommen relevante Erfahrungsstufe.

Direkt miteinander vergleichen lassen sich die Zahlen von ähnlich grossen Gemeinden also nicht. Dafür sind Aufgabenlast und Führungsverantwortung in jeder Kommune zu unterschiedlich.

Dies zeigt sich exemplarisch in Feldbrunnen. Dort verdient die Gemeindepräsidentin ein Vielfaches dessen, was der Präsident des einwohnermässig grösseren Schnottwils verdient. Im Gegensatz zu Schnottwil verfügt der Gemeinderat Feldbrunnen aber über keine Ressorts. Gemeindepräsidentin Anita Panzer (FDP) trägt also die grössere Verantwortung.

«Ich muss den Überblick über alle Geschäfte behalten», sagt sie. Ausserdem sei die Verwaltung in Feldbrunnen schlank geführt, und zusätzliche Sitzungsgelder kriege sie auch nicht.

«Manche würden mehr verlangen»

Spitzenreiter bei den Löhnen ist der Zuchwiler Stefan Hug (SP), Präsident der grössten der angefragten Gemeinden. Im Vergleich mit dem Solothurner Stadtpräsidenten Kurt Fluri mit 246 615 Franken oder dem Grenchner Stapi François Scheidegger mit 235 685 Franken kann Hug mit dem Jahreslohn von 178 554 Franken nicht mithalten.

Allerdings ist Zuchwil auch kleiner. Er habe nicht den Eindruck, dass das Amt in Zuchwil überbezahlt sei. «Im Gegenteil», sagt der ehemalige Schulleiter und heutige Chef von rund 30 Verwaltungsangestellten und 5 Abteilungsleitern unverblümt. Angesichts der Zeit, die man in diesem Amt etwa für Repräsentationsaufgaben investiere, würde manch einer wohl mehr verlangen.

Umso wichtiger sei es deshalb, dass einem Gemeindepräsidenten Vertrauen und Akzeptanz entgegengebracht werden. «Auch von Andersdenkenden», sagt Hug. Das sei in Zuchwil der Fall.