Auslöser der Bauarbeiten ist unter anderem, dass sogenannte ungesicherte Bahnübergänge wegen ihrer hohen Unfallgefährdung bis Ende 2014 hätten saniert werden sollen (siehe auch Kasten). Zudem sind die Bahnanlagen in Flumenthal und Attiswil die ältesten auf der Strecke und sanierungsbedürftig. Bis die Bauarbeiten in Flumenthal starten konnten, dauerte es aber etwas länger. Nach der Planauflage hagelte es Einsprachen, und es dauerte rund zweieinhalb Jahre, bis die verschiedenen beteiligten Partner eine Lösung fanden, die einigermassen befriedigt.

«Mit dem Umbau werden Schiene und Strasse komplett voneinander getrennt», erklären Daniel Nadig (Leiter Infrastruktur und Bau bei der Aare Seeland mobil) und Jean-Pierre Kipfer (Geschäftsführer der EBB AG, Engineering Bahn Bau). Tatsächlich wird sich dies nach Abschluss der Arbeiten sogar visuell bemerkbar machen, da zwischen Geleise und Baselstrasse eine rund 30 Zentimeter hohe Betonmauer gebaut wird.

Gleich sechs Bahnübergänge werden in Flumenthal geschlossen. Sie befanden sich alle entlang der Baselstrasse auf einer Länge von rund 300 Metern. Das bedingt, dass mehrere Liegenschaften neu erschlossen werden müssen. Auch die neue Haltestelle ist künftig nur noch von der Rötistrasse her erreichbar. «Der Weg wird für einige etwas weiter, aber nach den gültigen Richtlinien ist die Länge für die Fussgänger tolerierbar», erklärt Kipfer.

Als einziger Übergang verbleibt jetzt noch derjenige an der Kirchgasse. Dieser war bis heute nur mit Blinklichtern und sogenannten Andreaskreuzen ausgerüstet. Bis zum 24. Oktober wird dort eine Vollschrankenanlage gebaut.

60 Meter langes Perron

Die neue Haltestelle wurde bewusst so gestaltet, dass sie sich gut in das bestehende Ortsbild einpasst. Ein kleiner Platz mit Bäumen und Grün vervollständigt das Bild. Das Perron misst neu 60 Meter und der Zustieg wird niveaugleich möglich sein. Damit werde das Behindertengleichstellungsgesetz umgesetzt. «Das dient aber auch allen anderen Fahrgästen», so Daniel Nadig. Zurzeit fährt die asm mit 40 Meter langen Zugskompositionen.

Man erwarte aber eine Steigerung der Anzahl der Fahrgäste und lege die neuen Bahnhöfe deshalb auf 60 Meter aus. Die Intensivbauphasen in Flumenthal und Attiswil wurden bewusst in die Herbstferienzeit gelegt. «So müssen wir die Bahnlinie nur einmal unterbrechen.» Ausserdem spüre man die Ferienzeit, es würden deutlich weniger Fahrgäste befördert. Als Letztes hofft man, dass auch einige der Anwohner in den Ferien sind und so die Unannehmlichkeiten durch die Bauarbeiten leichter zu ertragen sind.

Schwierige Platzverhältnisse