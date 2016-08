Die Ortsparteien schrumpfen stark, kürzlich wurde die SP-Ortspartei, ehemals Mehrheitspartei, aufgelöst. «Mithilfe an politischen Entscheiden und am politischen Leben in Luterbach war noch nie so tief, seit es überhaupt eine politische Gemeinde Luterbach gibt», stellt der Gemeindepräsident fest. Ein weiteres Beleg dafür sei, dass 2013 Stille Wahlen in den Gemeinderat erfolgten.

Mit Gemeinderatskommission

Der Gemeinderat hat deshalb in den Klausuren alle Möglichkeiten von der Verkleinerung auf 5 bis zur Vergrösserung auf 23 Mitglieder diskutiert. Am Ende wurde eine Verkleinerung abgelehnt, weil dies eine weitere Spezialisierung der Gemeinderäte und eine (teure) Professionalisierung der Verwaltung zur Folge hätte.

Eine kleine Aufstockung wird letztlich abgelehnt, weil diese wenig verändern würde. Bleiben zwei Varianten: keine Veränderung oder starke Vergrösserung. Letzteres sieht eine Gemeinderatskommission, ähnlich dem heutigen Gemeinderat, mit 9 Mitgliedern und Ressorts vor. Diese tagt 8 bis 10 Mal jährlich. Die zusätzlichen Gemeinderäte werden 4 bis 6 Mal jährlich zusätzlich eingeladen, wenn es um die grossen (Budget) und strategischen Geschäfte geht.

«Wir finden nicht 10 Personen»

Eine Veränderung hat im Luterbacher Gemeinderat Gegner und Befürworter. «Ich finde eine Vergrösserung auf 19 Mitglieder falsch. Wir finden nicht 10 zusätzliche Leute», sagt Hans Rothenbühler (CVP). Er befürchte einen Zwei-Klassen-Gemeinderat: «Wer nicht in der GRK ist, ist zu weit weg von den Geschäften.» Für Parteikollege Erich Herrmann ist klar: «Wir müssen etwas ändern.»

Mit einem 19-er Gemeinderat seien die politischen Entscheidungen im Dorf breiter abgestützt. «Wer nicht in der GRK ist, hat dafür mehr Zeit, Ideen zu entwickeln.»