«Ich zeichne aber keine Personen mit Merkmalen. Sie haben nicht einmal Gesichter, nur grosse Nasen und massige Figuren.» Betrachtet man Mattiellos Cartoons über all die Jahre, erkennt man, dass er die Figuren immer mehr reduziert. «Ich will möglichst karg bleiben, in einer möglichst einfachen Kulisse», ist sein Credo. «Mein kleines Welttheater füllt sich auch so.»

Jeden Tag sitzt der 75-Jährige in seinem Atelierraum im Haus in Lüterkofen und zeichnet. «Ausser am Mittwochnachmittag. Da gehts zum Wandern mit Kollegen.» Er lebt gerne im Bucheggberg. Besonders gefreut habe es ihn, als ihm 2010 der Bucheggberger Kulturpreis verliehen wurde. «Der Prophet im eigenen Land zählt also doch etwas», lächelt er.

Die Cartoonisten-Szene sei sehr lebendig und gut vernetzt. Hin und wieder werde er zu Ausstellungen eingeladen, nicht nur in der Schweiz. In ganz Europa kennt man Mattiellos spitze Feder. «Aber ich mache noch lange nicht überall mit. Das wäre mir zu anstrengend.» Doch dann erwähnt er, dass er für die 2. Cartoon-Schachtelausstellung, die zurzeit in Bern stattfindet, zum ersten Mal eine dreidimensionale Arbeit geschaffen habe. Und im Dezember sind Cartoons von ihm im Museum für Kommunikation in Bern zu sehen.