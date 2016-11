Das Bad Quellental wurde bereits 1879 geschlossen. Die Kaltwasseranstalt zog viele Gäste besonders aus Basel an. «Auch Jeremias Gotthelf ist oft im Quellental gewesen», so Gugelmann. So schreibt der Pfarrer und Dichter Gotthelf (Alfred Bitzius, gestorben 1854 in Lützelflüh) in seinem Roman «Anne Bäbi Jowäger» im 10. Kapitel, dass sie auf der «Gschaui» für ihren Sohn auch eine Badefahrt nach Kriegstetten in Betracht zieht.

Der erste Tag

Das Gebäude des Bad Quellentals stand vor 1894 leer. Dann wurde es renoviert und umgebaut. «Eines Tages blieben die Handwerker weg. Das alte Bad sah in seinem neuen Verputz recht hübsch und wohnlich aus. Da zogen neue Leute daher. Einem grossen Manne musste ich die Hand reichen. Das sei der Hausvater. Kinder kamen ins Haus und machten sich in diesen weiten Räumen heimisch», schrieb später Bezirkslehrer und Chronist Walter Brunner in seinen Erinnerungen, der als Kind mit seinen Eltern einen Teil des Gebäudes bewohnte. «Das war der Anfang des Kinderheims», so Gugelmann.