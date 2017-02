In den Einspracheverhandlungen habe man sich geeinigt, dass der Gewässerraum im westlichen Teil des geplanten Uferparkes wesentlich breiter ausfallen soll, als bisher geplant. Dies auch als Kompensation für den «eigentlich zu knappen», so Hausammann, Gewässerraum im östlichen Parkbereich. «Ein attraktives Aareufer birgt die Gefahr durch eine erhöhte Freizeit- und Erholungsnutzung. Das stört die Tiere.» Der heutige Uferweg für Fussgänger und Fahrradnutzer wird zu einem Trampelpfad zurückgebaut. Hauptverkehrsachse für den Langsamverkehr wird die etwas entfernter vom Aareufer gestaltete Promenade sein.

Mit dem Kompromiss könnten Pro Natura und der Vogelschutzverband leben. «Wir werden keine weiteren Rechtsmittel ergreifen», sagt Ariana Hausammann. Zumal die Verbände auch am Detailverfahren des Uferparkes miteinbezogen werden. So könne man beispielsweise mitreden beim Unterhalts- und Pflegekonzept. Beim Kanton waren am Dienstag die beteiligten Personen nicht erreichbar.