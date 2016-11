Neue Hürden in Crémines?

Hürden gibt aber auch in Crémines: Es müsste Land eingezont werden, wenn sich der Park über die bestehende Fläche ausbreiten will. Doch das Land, das benötigt wird, ist nicht eingezont. «Es haben intensive Gespräche mit der Gemeinde Crémines und dem Kanton Bern stattgefunden», sagt Ballmer. Zu den Fragen der Raumplanung will er derzeit noch keine Stellung nehmen, hält aber fest: «Im Gegensatz zu allen anderen Bemühungen in der Schweiz einen neuen Standort zu realisieren, ist in Crémines die Zonenfrage zeitnah lösbar.»

Carole Ristori ist Gemeindepräsidentin von Crémines. Sie würde sich nicht zuletzt eine Belebung der Besucherzahl und damit auch positive Effekte für den Weissensteintunnel erhoffen. Ristori bestätigt, dass ein Ausbau nicht ganz einfach ist, schliesslich gebe es auch eine Schutzzone in der Nähe. Eine Einzonung sei aber nicht nur Sache der Gemeinde, sondern letztlich des Kantons Bern. Dort, beim Amt für Gemeinden und Raumordnung, heisst es derzeit: «Wir haben kein von einer Gemeinde eingereichtes Geschäft oder eine Voranfrage zu einer Einzonung.»

Klappt es in Crémines nicht, hat Werner Ballmer noch weitere Pläne im Kopf. «Wir haben in den vergangenen Monaten acht Standorte genauer evaluiert. Es ist nicht einfach, die richtige Zone zu finden.» Als weitere Möglichkeiten gäbe es einen Park in der Ostschweiz sowie einen Vogelpark in Norddeutschland. «Es muss ja eine Infrastruktur vorhanden sein und die Lösung müsste kurzfristig realisierbar sein», so Ballmer.