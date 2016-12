An der Gemeindeversammlung im letzten Juni wurde beschlossen, das gemeindeeigene Land im Lörenacker (Parzelle GB Nr. 54 mit einer Fläche von 3868 Quadratmeter) zu einem Preis von 300 Franken zu verkaufen. Auf dem Grundstück sollen alters- und behindertengerechte Eigentumswohnungen entstehen, die möglichst an Aescher verkauft werden sollen. Eine Umzonung, die dies ermöglicht, ist in der Zwischenzeit durch den Regierungsrat genehmigt worden. Urs Stüdeli und Franz Misteli, die ursprünglich einen tieferen Preis geboten hatten, haben nach dem Beschluss des Souveräns eine neue Offerte eingereicht und in der Zwischenzeit ist der Landverkauf bei der Amtsschreiberei eingereicht worden. Die beiden Aescher haben gemeinsam mit Architekt Beat Müller (Langenthal) eine Genossenschaft gegründet, die in der Zwischenzeit als MSM Aeschi GmbH im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) eingetragen wurde.

Beat Müller stellte das Bauprojekt kurz vor. «Die Lage am Dorfeingang ist gut, die Besonnung gegen die Kirche hin wunderschön», meinte er. Die Baukörper seien wegen der Besonnung und der Aussicht gegen den Jura hin so positioniert worden, dass die Eigentümer den bestmöglichen Nutzen davon hätten. Die Überbauung sei rollstuhlgängig, es gebe nirgends mehr als 6 Prozent Steigung zu bewältigen. Die Grundrisse der Wohnungen sind zwar vorgegeben, können aber noch abgeändert werden, da nicht alle Mauern auch Stützmauern sind. Die drei Mehrfamilienhäuser sind mit einer Einstellhalle und Liften erschlossen. Ein Gemeinschaftsbereich soll allen dienen.

Das Baugesuch soll im April eingegeben werden. Danach wolle man die Bevölkerung informieren. «Wir hoffen natürlich, dass viele Aescher einziehen.» Der Baubeginn ist für 2018 geplant. (rm)