Thomas Affolter und Roger Gerber treten per sofort von Ihrem Amt als Gemeinderat zurück. Aus der Solothurner Zeitung ist zu entnehmen, dass die beiden auf Grund der Wahl von Peter Siegenthaler sowie der Kritik an der Arbeit von Thomas Affolter zurücktreten. Das Protokoll sowie die Pressemitteilung des Gemeinderates sind aus seiner Sicht subjektiv geschrieben. «Ich werde nicht dagegen Vorgehen» meint Thomas Affolter. «Wer glaubt, dass ich auf Grund einer Wahl eines Kommissionsmitgliedes und einer Kritik mein Amt niederlege, kann dies gerne entsprechend zur Kenntnis nehmen. Meine Unzufriedenheit war allerdings seit mehreren Sitzungen vorhanden.»

Als sich die CVK im Frühjahr 2014 in das politische Leben in Kriegstetten eingeschaltet hat, hatte sie das Ziel, nach einem turbulenten Jahr 2013, Ruhe ins Dorf zu bringen. «Es ist uns mehrheitlich gelungen, die Geschäfte sachlich und weit weg von Parteihandbüchern zu diskutieren», meint Roger Gerber. Der Leistungsausweis der beiden ist entsprechend beeindruckend, so konnten zu den Themen Wohnen im Alter, Adventsmarkt, Spielplatz, Steuern und Finanzen, Reglemente und Jugendraum wegweisende Projekte lanciert oder Entscheidungen getroffen werden.

«Es konnte viel erreicht werden, doch schlussendlich ist es nicht das eine Ding, dass mich zur Demission bewegte, es ist die Summe aller Dinge», meint Gerber enttäuscht. Die Motivation für den Rücktritt ist somit bei beiden unterschiedlich, Ihre Meinung zu den beiden neuen Gemeinderäten ist jedoch fast identisch: «Mit Johann Lüthi und Ursula Müller konnten zwei neue Gemeinderäte gewonnen werden, welche Ihre Sache sicherlich motiviert angehen werden» sagt Affolter. Gerber ergänzt: «Wir wünschen den beiden viel Erfolg in Ihrem Amt». Die beiden sind froh, dass die Geschäfte der Gemeinde schnell weitergeführt werden können.

Die Culture Vereinigung Kriegstetten wird sich für den Rest der Legislatur auf Ihre Kernkompetenz beschränken. «Ich werde meine gewonnene Zeit dafür Nutzen, die vielen tollen Vereinsanlässe in unserem Dorf zu besuchen und zu unterstützen», meint Gerber, während sich Affolter auf die zusätzliche Zeit mit seiner Familie freut. (mgt)