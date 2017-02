Die Spitex-Vereine Langendorf-Oberdorf und Solothurn möchten miteinander fusionieren. Da die Vereine autonom sind, brauchen sie dafür keine Zustimmung der Mitgliedergemeinden. Jedoch ist ihnen deren Meinung wichtig, da diese grosse Zahlungspartner sind. Der Präsident des Spitex-Vereines Langendorf-Oberdorf, Anton Suter, und die Betriebsleiterin, Claudia Strähl, stellten das Projekt dem Langendörfer Gemeinderat vor. Mit der Spitex Solothurn arbeite man bereits seit zehn Jahren erfolgreich zusammen, zudem würde durch die Fusion das angestrebte Einzugsgebiet von über 25 000 Personen erreicht. Der Gemeinderat wird sich der Stellungnahme in der nächsten Sitzung annehmen. Grundsätzlich sieht er die Notwendigkeit der Fusion. Fragen gab es unter anderem dazu, wieso der Stützpunkt in Langendorf trotz Nähe zu Solothurn behalten wird. Strähl: «Momentan ist der Stützpunkt in Langendorf die sinnvollste Lösung, da Solothurn über keine weiteren Räumlichkeiten verfügt und sich die Schlüsseldeponie und der Mahlzeitendienst auf diese Weise einfacher gestaltet.» Bedenken wurden zur Mitgliederregelung geäussert, verbunden mit der Sorge, dass Langendorf so vielleicht nicht mehr genügend Einfluss auf die Beschlüsse haben könnte. (nsg)