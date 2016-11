Deutliche Verbesserung

Die grobe Linienführung der Bikestrecke ist definiert. Von der Bergstation gehts hinunter zum Nesselboden, wo sich ein zweiter Einstieg befindet. Danach führt die Piste in vielen Kurven in die Klus und via Steinbruch Giacometto zur Talstation. Der Höhenunterschied beträgt 618 Meter, das durchschnittliche Gefälle 12 Prozent. Den Schwierigkeitsgrad wolle man nicht zu hoch setzen, damit die Strecke auch für Anfänger attraktiv ist, sagt Hubschmid. «Unser Produkt soll Löhne bezahlen.»

Der Streckenverlauf ähnelt jenem der bisherigen, behelfsmässigen Piste. Er wird nahe an der Passstrasse, dem Bahntrassee und bestehenden Wegen geführt. Hubschmid erachtet dies als wichtig, damit das Projekt naturverträglich bleibe und nicht zu viel Gelände verbrauche. Deshalb setze man auch auf eine naturnahe Bauweise. Stege etwa kämen nur dort zum Einsatz, wo Gewässer überquert werden müssen.

Eine deutliche Verbesserung gegenüber der alten Strecke bestehe in der Entflechtung der Wege. Wanderer und Biker sollen sich künftig nicht mehr in die Quere kommen. Ein wichtiges Element sei die Linienführung, die vor den Kreuzungen die Geschwindigkeit drosselt und Übersicht schafft. Abschrankungen hingegen seien nur das letzten Mittel und würden zurückhaltend eingesetzt.

Unterstützung vom Kanton

Unterstützt wird das Projekt vom Kanton. Damit die Planung in die Tat umgesetzt wird, hat das Raumplanungsamt das Heft in die Hand genommen und führt ein kantonales Nutzungsplanverfahren durch. Das Projekt befindet sich derzeit in der Vorprüfung. Und diese wird gemäss Rolf Glünkin, stellvertretender Chef im Amt für Raumplanung, sehr gründlich durchgeführt. «Es ist uns bewusst, dass das Projekt nicht unumstritten ist», sagt Glünkin. Gerade mit Grundeigentümern und Jägern könne es zu Konflikten kommen. Zudem sei durch den «Wildwuchs», also die unbewilligte Installation von Anlagen, Missmut entstanden.

Aus diesem Grund wurden Jäger und die Naturschutzverbände bereits vorinformiert. «Sie konnten ihre Anliegen kundtun», sagt Glünkin. Die öffentliche Mitwirkung, wo breite Kreise ihre Interessen einbringen können, soll Anfang 2017 stattfinden.