Sie erwähnen in diesem Zusammenhang die positive Lebenseinstellung, die Ihnen half.

Positives Denken macht uns psychisch stabiler und belastbarer. So können wir eine enorme mentale Kraft entwickeln. Es sind die Gedanken, die in erster Linie Gefühle auslösen. Es geht uns psychisch besser, als wenn wir in destruktiven Gedanken stecken bleiben. Wir haben so auch einen viel besseren Zugang zu unseren ganz persönlichen Ressourcen. In jeder noch so schlimmen Situation findet man auch immer Positives. Wenn man will.

Was ist die Message, die Sie den Lesern Ihres Buchs mitgeben wollen?

Dass Schicksalsschläge nicht per se negativ sind. Man kann aus ihnen lernen und wachsen. Die Tumor-Erfahrung war sehr einschneidend, aber durch sie habe ich heute ein besseres und intensiveres Leben. Durch die bereits erwähnte Todesangst, die mir die Bedeutung des Lebens bewusster machte, wurde mir meine heutige Lebensqualität ermöglicht. Ich möchte den Lesern aufzeigen, wie man mit sehr belastenden Momenten konstruktiv umgehen und seine eigenen Ressourcen entdecken kann. Es soll motivieren, das Leben gerade dann in die Hand zu nehmen. Man ist einem Schicksalsschlag nicht einfach ausgeliefert.

Was hat Sie dazu inspiriert, Ihr Buch zu schreiben?

Der Verlag hat mich angefragt, ob ich nicht Lust dazu hätte. Auch werde ich noch heute oft von Leuten auf meine Gesundheit angesprochen. Für mich war von Anfang an klar, dass, wenn ich dieses Buch schreibe, es unverblümt, ehrlich und authentisch sein soll. Das Buch ist das Persönlichste, was ich je von mir preisgegeben habe. Es enthält meine Geschichte mit dem Tumor, aber es sind auch viele fachliche Informationen darin. Spezialisten haben mich dabei unterstützt.