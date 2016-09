Seit genau zwei Monaten müsste der Raubtierpark von René Strickler aus Subingen weg sein. Passiert ist bisher jedoch nichts. Jeden Moment könnte es losgehen. Beamte könnten vorfahren und René Stricklers Raubtierpark in Subingen räumen.

Seit genau zwei Monaten müsste der 65-jährige Tierdompteur mit seinen Raubkatzen weg sein. Am 14. Juli ist die Frist verstrichen. Seither ist der Staat befugt, das Gelände im Interesse des Besitzers mit Zwang zu räumen. Zuletzt hat das Bundesgericht dieses Vorgehen bestätigt. Eigentlich. Doch bisher ist noch nichts passiert.

«Eine Wohnungsräumung wäre längst erledigt», sagt Alain Hervouêt vom Oberamt in Solothurn. Dieses muss die Zwangsräumung vollstrecken. Zum aktuellen Stand des laufenden Verfahrens kann Hervouêt nichts sagen, schon gar nicht kann er über den Zeitrahmen kommunizieren.

Er hält aber fest: «Ein Raubtierpark zu räumen, ist ein äusserst schwieriges Unterfangen. Es ist ein einmaliger Fall in der Schweiz oder gar in Europa.» Der Fall ist besonders kompliziert. Während etwa in einem verwahrlosten Zoo Tiere an einen Zoo oder eine Auffangstation abgegeben werden könnten, bleiben in diesem Fall die Tiere im Besitz von Rene Strickler.

Wie geht René Strickler mit dieser Situation um? Wie geht er mit dem Druck um, der auf ihm lastet? Zu einem Gespräch besteht keine Möglichkeit. «Bringt nichts», findet Werner Ballmer, der die Raubtierpark Subingen AG präsidiert, die Kommunikation übernommen hat und eine Rettung des Raubtierparks erreichen will. Ballmer hält fest: «Es ist eine schwierige Situation.

Aber René Strickler sitzt aber nicht einfach dort. Wir suchen auch andere Standorte.» Konkreter wird Ballmer nicht. Er sagt, was das Team um René Strickler seit Monaten wiederholt: Man plane auch den Kauf des 50 000 Quadratmeter grossen Areals, das auf rund 14 Mio. Franken geschätzt wird.

«Im Hintergrund laufen intensive Verkaufsgespräche», sagt Ballmer. «Das würde alle Probleme lösen.» Mehr nicht. Denn die allfälligen Investoren möchten nicht genannt werden. Ein Grundstück werde nicht spontan gekauft, weshalb Zeit benötigt werde. «Man kauft das aber nicht spontan.» (lfh)