Zuvor gab es allerdings noch einige Unstimmigkeiten in den Statuten zu klären. So werden alle Eltern, deren Kinder in den Tagesstrukturen betreut werden, obligatorisch Vereinsmitglieder und müssen einen Mitgliederbeitrag entrichten. Elene Morganti, Präsidentin der Arbeitsgruppe für erweiterte ausserschulische Betreuung, plädierte dafür, dass während der Pilotphase noch keine Aktivmitgliedschaft durch die Eltern erfolgt. «Auf diese Weise bleiben wir flexibler und können schneller agieren.»

Der Gemeindepräsident hingegen vertrat die Ansicht, dass es wenig Sinn mache, die Eltern erst nach drei Jahren zahlen zu lassen. «Es ist ehrlicher, gleich von Anfang an die Beiträge zu erheben», so Studer. Veronika Fluri (Grüne) pflichtete dem bei, hielt aber auch fest, dass der Beitrag am Anfang nicht zu hoch angesetzt werden dürfe, um keine abschreckende Wirkung zu erzielen. Sandra Wertli (SP) brachte die Idee ein, dass die Mitgliederbeiträge gemäss dem steuerbaren Einkommen entrichtet werden könnten. Ein System, welches auch in anderen Gemeinden zur Anwendung käme. Das Modell fand rasch Anklang im Gemeinderat.

Busverbindung nach Langendorf

Der Gemeindepräsident bekundete seinen Unmut über die fehlende Bereitschaft von Seiten des Kantons eine Busverbindung von Langendorf nach Rüttenen zu organisieren. «Seit wir keine eigene Post mehr haben, wäre die Verbindung nach Langendorf eine wichtige Lebensader für uns», sagte der Gemeindepräsident. Vor einiger Zeit wurde Studer beim Kanton vorstellig, um die Problematik zu diskutieren. Die Behörden vertrösteten ihn aber mit der Aussage, dass das Vorhaben aus finanziellen sowie fahrtechnisch-zeitlichen Gründen nicht realisierbar sei. Über diese Zeitung wurde Studer dann über die Probleme der Busverbindungen in Langendorf in Kenntnis gesetzt.

Die Linie 2 erreicht die Endhaltestelle «Chutz» in Langendorf meistens zehn Minuten zu früh und wartet anschliessend dort auf die Abfahrtszeit. Die Linie 1, welche nach Oberdorf fährt und kurze Zeit später ankommt, muss den wartenden Bus überholen, genauso die Autofahrer. Der Gemeindepräsident beschloss daher die Buslinie selber abzufahren – inklusive des Umweges nach Rüttenen. «Es entspricht ziemlich genau der Zeit, in welcher der Bus einfach nur in Langendorf rumsteht», so Studer.

Grund genug für Studer, den Kanton nochmals zu kontaktieren. Zumal ein Gespräch mit Langendorf gezeigt hat, dass man auch dort um eine Lösung des Problems froh wäre. Doch bis heute wartet man in Rüttenen vergeblich auf eine Antwort der Behörden.