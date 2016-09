«Wir hoffen, dass wir die Strassenarbeiten auf der Achse Solothurn–Flumenthal bis 2026 beenden können», erklärt Daniel Wassmer vom Amt für Verkehr und Tiefbau. Also noch zehn Jahre. Gleichzeitig mit der Strassensanierung erfolgt jeweils auch die Bahnübergangssanierung der Aare Seeland mobil. «Die Trennung von Schiene und Strasse gehört zu unserem Auftrag.» Die Verkehrsführungen werden entscheidend sein, Goodwill für die Bauarbeiten in der Bevölkerung zurückzugewinnen. Konkret: «ohne genauer auf das Terminprogramm eingehen zu können und abhängig von den Bewilligungen», so Wassmer, – konkret wird als Nächstes der Knoten Hinterriedholz 2018 saniert. Ebenfalls 2018 wird der Abschnitt vom Knoten Hinterriedholz Richtung Luterbach bis zur Abzweigung Flumenthal ausgebaut. Hier soll der Langsamverkehr Platz erhalten. Ein Jahr später folgt die Sanierung des Abschnittes vom Knoten Hinterriedholz Richtung Hubersdorf. Auch dort wird unter anderem für den Langsamverkehr ausgebaut. 2020 folgt das möglicherweise heikelste zu sanierende Teilstück vom Baseltorkreisel in der Stadt Solothurn bis Feldbrunnen. Und zwei Jahre später startet die Sanierung des Teilstücks von Feldbrunnen nach Riedholz bis zum Knoten Hinterriedholz. Hier liegt der Fokus neben

der Sanierung bei Lärmsanierungsmassnahmen. (uby)