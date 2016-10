Oscar I. Hagmann wird seinen 75. Geburtstag gemeinsam mit Angehörigen, Freunden und Kollegen in der «Kächschür» feiern. Eine Nachfolge in der Arztpraxis gibt es nicht. Das war auch nicht zu erwarten. Hausarzt sei kein Erfolgsmodell, so Hagmann. Am Fest wird er für das Albert Schweitzer Spital in Haiti Geld sammeln, wie schon vor vier Jahren zum Fest 40 Jahre Praxis.

Warum unterstützen Sie das Spital in Haiti?

Oscar I. Hagmann: Ich bin Fan des Spitals und freundschaftlich verbunden mit Rolf Maibach und seiner Frau Raphaela, die für das Spital arbeiten. Er war 2010 Schweizer des Jahres und vor vier Jahren mein Gast. Das Spital kann aktuell nach dem Unwetter Geld brauchen.

Steht das Spital noch?

Ja, es wurde besser gebaut, als dort Standard ist. Gottlob steht es noch. Jetzt haben sie viel mehr Patienten, Verwundete oder Cholerapatienten.

Waren Sie schon immer karitativ

tätig?

Ja. So haben wir beispielsweise einen Teil der Erlöse der Kunstausstellungen hier im «Dokterhus» ab 1977 für verschiedene Organisationen gespendet.

In Ihrem 240-seitigen Buch zu Ihrem Rücktritt kommentieren Sie unter dem Pseudonym Gaukel die Welt. Hilft das Pseudonym?

Das ist mein Studentenname, mein Zerevis, mein Biername. Den Namen erhält man mit 17 Jahren. Erstaunlicherweise passt er oft wirklich gut.

Was bedeutet Gaukel?

Ein Gaukler im guten Sinne, ein Zauberer, einer der etwas vortäuscht oder unterhaltet. Mein Taufspruch war damals: Sein Leben in Sprüche reissen, drum soll er fortan Gaukel heissen.

Sie haben in Ihrem Buch grosse Themen angesprochen, deshalb erlauben Sie die Frage: Wie sieht Ihr Tod aus?

Ich habe mich mein Leben lang damit auseinandergesetzt, viele Leute trösten müssen und den Tod hunderte Male miterlebt. Das ist für mich selber kein Problem. Ich sage immer, ich hatte ein glückliches ausgefülltes Leben. Ich fühle mich als Glückspinsel, obwohl ich schwere Unfälle und Krankheiten hatte, die aber immer glimpflich verliefen.

Welche Krankheit?

Als 7-Jähriger war ich während einer Diphtherie-Epidemie in Quarantäne. Meine Eltern durften nicht in mein Zimmer kommen. Ich trug ein weisses Büsserhemd. Meine Eltern kamen einmal zu Besuch und wirkten beim Abschied ganz traurig, sodass ich dachte, mein letztes Stündlein hat geschlagen.

Und wie sieht Ihr Tod aus?

Ich sage immer, man stirbt wahrscheinlich, wie man gelebt hat. Wer intensiv lebt, den putzt es auch plötzlich.

Das ist eine schöne Hoffnung.

Ja, ja, aber im Schnitt passt es. Ich habe das bei vielen Patienten sehen können. Normalerweise sagen alle zum Thema sterben: möglichst alt, gesund und dann zack, weg.

Andere haben mit dem Sterben Probleme, sei es wegen Schmerzen, sei aus psychischen Gründen. Wie sind Sie hier vorgegangen?

Als Arzt habe ich den Auftrag, quantitativ und qualitativ zu helfen, was die Lebenslänge und die Lebensart betrifft. Ich habe nicht die Aufgabe, das Sterben zu verlängern, sondern die Person würdig zu begleiten und Schmerzen zu lindern. Aber sicher nicht Exit.

Sie sind gegen Selbsttötung.

Warum?

Ich habe viele sterbende Menschen gesehen, die von Saulus zu Paulus geworden sind, die sich geläutert haben. Sie haben ihre Lebensprobleme im letzten Moment verstanden und sind danach zufrieden gestorben. Es braucht seine Zeit. Der Tod ist für mich so geheimnisvoll wie eine Geburt.

Was ist Liebe?

Das ist eine schwierige Frage. Liebe ist ein Glücksfall. Liebe darf nicht mit Sexualität verwechselt werden. Diese gehört wahrscheinlich dazu, aber Liebe ist Sympathie, ein Geschenk, man hat den Menschen gern, und man weiss nicht genau warum.

Sie wissen aber, dass es die Sexualität für das Weiterbestehen braucht.

Natürlich braucht es die. So wurden wir geschaffen. Aber der Ausdruck Kinder machen, beispielsweise, stört mich. Kinder sind ein Geschenk, die uns im Leben weiterbringen und total glücklich machen oder auch total unglücklich machen. So ist eben die Liebe.