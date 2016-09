«Es ist nicht Aufgabe der Gemeinde, eine Beiz zu führen oder zu finanzieren, aber wir müssen aus strategischen Gründen eingreifen», so Ochsenbein. Er erinnert an das unrühmliche Ende des Restaurants Kreuz, das zu Wohnraum umfunktioniert wurde und heute eine sozialtherapeutische Wohngruppe beherbergt. Damals habe es die Gemeinde verpasst, steuernd einzugreifen.

Gar nicht einverstanden mit dem Kauf war Kurt Hediger (CVP), Ressort Finanzen. Er werde jeden Gemeinderat einzeln zur Verantwortung ziehen, wenn dieser Kauf zum Fiasko für die Gemeinde werde, polterte er. Die übrigen Gemeinderäte liessen sich nicht beeindrucken. Parteikollege Hans Rothenbühler erinnerte Hediger daran, dass das «Rössli» Heimat für Vereine und Dorffasnacht ist. «Ich will nicht nochmals ein Restaurant im Dorf verlieren.» Neben dem «Rössli» finden sich im 3250-Seelen-Dorf noch die «Krone», die Pizzeria Restaurant Safari, das Golfrestaurant und das Tea-Room Bäckerei Flury sowie die Bar Club 33. Auch Erich Herrmann (CVP) und Philipp Keel (Grüne) sprachen sich für den Kauf des «Rösslis» aus.

Rückzieher beim Emme-Steg

Ein Emmesteg beim Emmenspitz werde für den kantonalen Tourismus und die Regionalplanungsorganisation Repla Espace Solothurn zu einem Prestigeprojekt, so Gemeindepräsident Michael Ochsenbein. Bis anhin sprach sich der Luterbacher Gemeinderat klar gegen diesen Übergang aus, weil er vor allem eine Belastung für das Auengebiet befürchtet. Zudem will man sich finanziell nicht beteiligen und glaubt nicht an ein friedliches Nebeneinander von Fussgängern und Radfahrern. In einem Gespräch mit der Repla kamen Vorschläge, die die Haltung Luterbachs ändern sollten. Der gemergelte Weg der Emme-Aare entlang soll verbreitert werden, um «Veloland»-tauglich zu werden, Er soll beidseitig mit einem Hag befestigt werden, damit man den Weg nicht verlassen kann. «Das wäre tatsächlich eine Verbesserung, weil auch Hunde nicht mehr in den Auenwald gehen könnten», so Ochsenbein. Die Kosten für Luterbach sollen unter 50 000 Franken betragen, und es sollen zwei getrennte Wege für Fussgänger und Velo erstellt werden.

Die Meinungen gingen im Gemeinderat auseinander. Trotz Änderungen sprachen sich Patrick Probst (SP) und Erich Herrmann gegen den Steg aus. Hans Rothenbühler stimmte nach finanziellen Zugeständnissen zu. Der Anteil Luterbachs soll den symbolischen Franken nicht übersteigen. Die übrigen Gemeinderäte, und damit die Mehrheit votierte für den Steg.