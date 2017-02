Das schlechte Wetter hatte einen grossen Einfluss auf unsere Kulturen. Man versucht, mit neuen Anbaumassnahmen zu korrigieren. Die Möglichkeiten sind hier allerdings sehr begrenzt. Zudem ist jedes Jahr wieder anders und bringt neue Herausforderungen. Dennoch haben wir die Freude an der Landwirtschaft noch nicht verloren und könnten uns keinen anderen Beruf vorstellen.

Ein anderes Problem ist die Akzeptanz der Bauern in der Gesellschaft. Die Landwirtschaft wird oft als Umweltverschmutzer und Subventionsbezüger betitelt. Wie gehen Sie damit um?

Solche pauschale Anschuldigungen tun weh, sind aber manchmal auch berechtigt. Beispielsweise grenzt das Gülleführen in der Altjahrswoche oder an Wochenenden in Wohnquartieren schon an Provokation. In kritischen Situationen, wie Arbeiten in der Nacht oder bei Strassenverschmutzung, informieren wir die direkt betroffenen Anwohner. In solchen Situationen scheint es uns wichtig, das Gespräch mit den Nachbarn zu suchen, um das Verständnis für unsere Tätigkeiten zu steigern.

Im Zusammenhang mit den Direktzahlungen ist es wichtig, dass die Bevölkerung weiss, dass diese Zahlungen an viele Auflagen gebunden sind. Sie sind einerseits eine Entschädigung für gemeinschaftliche Leistungen, welche die Landwirtschaft gemäss der Bundesverfassung zu erbringen hat.