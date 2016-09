Mit einer Jahreskapazität von 280'000 Solarmodulen ist die erweiterte Produktion am neuen Standorts von Megasol in Deitingen nun die grösste der Schweiz und eine der grössten Europas. Am Donnerstagabend wurde die Anlage eingeweiht.

In einem hochautomatisierten Fertigungsprozess werden hier sogenannte Doppelglas-Module mit besonders langer Lebensdauer hergestellt. Weil die Module in beliebiger Grösse, Form und Farbe produziert werden, setzen internationale Star-Architekten wie Shigeru Ban und Renzo Piano auf die Solarspezialitäten aus Deitingen.

Erst der Anfang

Gleichzeitig präsentiert Megasol mit dem Projekt «Vision 2020» die weiteren Ausbaupläne für den 2015 ins Leben gerufenen Cleantech Businesspark. Durch den Bau einer grossen gebäudeintegrierten Solaranlage und einem Biomasse-Blockheizkraftwerk soll mehr Energie produziert werden, als verbraucht wird.

Neben guten Standortbedingungen bietet der Cleantech Businesspark innovativen Jungunternehmen eine Plattform, um ihre Technologien in der Praxis zu erproben und zu demonstrieren. Die Zahl von knapp hundert Arbeitsplätzen soll sich so in den nächsten fünf Jahren auf 200 verdoppeln.

Ein Glücksfall für Kanton und Gemeinde

In Zeiten, in denen viele Unternehmen ihre Produktion ins Ausland verlagern, ist für den Kanton Solothurn und die Standortgemeinde Deitingen die Ansiedlung der Megasol-Gruppe besonders erfreulich. «Mit Megasol konnte ein dynamisches und erfolgreiches Unternehmen gewonnen werden. Wir sehen dies als Bestätigung unserer Standortpolitik», hält Regierungsrätin und Vorsteherin des Solothurner Volkswirtschaftsdepartements Esther Gassler fest.

Dass nach dem Wegzug der ABB nun wieder ein Hightech-Unternehmen in die Hallen einzieht, freut auch den Deitinger Gemeindepräsidenten Bruno Eberhard.

Smart, erneuerbar und lokal produziert

Auch SP-Nationalrat und Präsident des Branchenverbandes Swissolar, Roger Nordmann, gratuliert Megasol zur Eröffnung des neuen Standortes und setzt das Ereignis in den Zusammenhang der aktuellen Energiedebatte: «Dieses Projekt zeigt beispielhaft auf, wie die Energiezukunft aussehen muss: Die neuen erneuerbaren Energien erbringen ihren Mehrwert nicht nur bei der Energieproduktion selber, sondern schaffen auch wichtige Schweizer Arbeitsplätze in Industrie und Gewerbe.»

Der Cleantech Businesspark und die Solarmodul-Fabrik als sein Herzstück werden am Freitag, 16.September, offiziell eingeweiht und der breiten Bevölkerung vorgestellt. Ab 15 Uhr erwarten die Besucher Führungen durch die Fabrik sowie ein begleitendes Unterhaltungsprogramm. (mgt)