Das Chlöpfiberimoos hat sich in den letzten 100 Jahren verändert. Verglichen mit anderen Moorgebieten in der Schweiz sind die Veränderungen aber erst auf den zweiten Blick zu erkennen. Trotzdem sind Sanierungsmassnahmen nötig, soll das einzige Hochmoor im Kanton Solothurn erhalten bleiben. Das Hochmoor liegt zum Teil auch im Kanton Bern und in den Gemeinden Aeschi, Niederönz und Herzogenbuchsee.

Die Sanierung musste deshalb zwischen den Kantonen, Gemeinden, weiteren Beteiligten wie etwa dem Forst und dem Grundeigentümer, der Pro Natura, koordiniert werden. Gestern Montag Nachmittag war der offizielle Baustart, zu dem alle interessierten offiziellen Vertreter eingeladen wurden. «Das Chlöpfibeerimoos ist ein unbezahlbarer Naturschatz», meinte Jonas Lüthy (wissenschaftlicher Mitarbeiter Amt für Raumplanung Kanton Solothurn).

Es gebe kein vergleichbares Gebiet mehr im Kanton Solothurn. Speziell sei auch, dass im naheliegenden Aeschimoos wegen der Anbauschlacht im zweiten Weltkrieg viele Pflanzenarten verschwunden sind. Das Chlöpfibeerimoos konnte aber damals nicht trocken gelegt werden.