Die unbekannten Einbrecher drangen in Ein-und Mehrfamilienhäuser und Geschäftsliegenschaften ein, wie aus einer Mitteilung der Kantonspolizei Solothurn hervorgeht. «Sie sind in der Regel bandenmässig organisiert und dringen zu jeder Tages- und Nachtzeit in die Objekte ein.»

Von den Einbrüchen der letzten Tage (die Einbrüche häuften sich ab letzten Donnerstag) waren vor allem die Regionen Gäu, Olten und Gösgen betroffen. Auf Anfrage benennt die Kantonspolizei Solothurn die «Hotspots» mit Stadt Olten, Trimbach, Oensingen und Niedergösgen. Auch im Westen des Kantons gab es vereinzelte Einbrüche.

Mit der bevorstehenden Umstellung auf die Winterzeit steige die Zahl der Einbrüche erfahrungsgemäss in der frühen Dämmerung, warnt die Polizei.

Die Kantonspolizei habe deshalb ihre Präsenz durch vermehrte Patrouillentätigkeit in den betroffenen Gebieten erhöht.

Aber auch die Bevölkerung kann helfen. «Durch erhöhte Aufmerksamkeit, richtiges Verhalten und geeignete Massnahmen könnten Einbrüche reduziert werden», so die Polizei. (ldu)