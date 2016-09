Als der Mensch endlich an die Reihe kam, war das Rindvieh längst ausgezählt. 770 000 Rinder gab es im Jahr 1820 in der Schweiz. Es war statistische Pionierarbeit, die das Innendepartement unter Bundesrat Stefano Franscini leistete.

Die Vorarbeiten des Tessiners bildeten die Grundlage zur Gründung des Bundesamts für Statistik. Schon bald zählten dessen Erhebungen zu den präzisesten in Europa. Die Statistik wurde zu einer wichtigen Grundlage der Politik.

Und ja, 1850 mussten dann auch die Menschen daran glauben. Bei der ersten schweizweiten Volkszählung lebten 2 318 972 Menschen im Land, 69 674 davon im Kanton Solothurn.

Doch angefangen hat alles mit den Rindern. Ohne saubere Statistik würde etwa das Subventionswesen in der Landwirtschaft schlicht kollabieren. Bis heute werden die Nutztiere in der Schweiz fein säuberlich ausgezählt, Jahr für Jahr.

Seit 1996 hat der «Bestand an Rindvieh», so heisst es im Amtsjargon, um elf Prozent abgenommen. Die Bestände an Schweinen, Schafen und Ziegen wuchsen derweil. Schuld am Rückgang beim Rindvieh sind hauptsächlich die Turbulenzen auf dem Milchmarkt.

Um landwirtschaftliche Entwicklungen soll es hier jedoch nicht gehen, ebenso wenig um artgerechte Tierhaltung oder um überbordenden Fleischkonsum. Für einmal steht die blanke Statistik im Zentrum – und das, was sich aus ihr herauspressen lässt.

Diese Zeitung hat in den neusten Rohdaten der Nutztierbestände gewühlt. Wie viele Tiere leben in den Solothurner Gemeinden? Wo weiden am meisten Kühe, Kälber und Rinder? Und in welchem Dorf grunzen so viele Schweine wie in keinem anderen?

Von bahnbrechender Bedeutung ist eine solche Auswertung natürlich nicht. Erhellend ist sie freilich allemal. Oder zumindest erheiternd.