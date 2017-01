In Ittigen bei Bern wird über das Schicksal des Weissensteintunnels verhandelt: Hier, in einem schmucken Holzbau, hat das Bundesamt für Verkehr (BAV) seinen Sitz. Als Aufsichtsbehörde ist es zuständig für den öffentlichen Verkehr in der Schweiz. Das BAV waltet über die milliardenschweren Fonds für die Bahninfrastruktur.

Noch dringt wenig nach aussen, die zuständigen Beamten hüllen sich in Schweigen. Aber bald werden sie ihren Entscheid bekannt geben; den Entscheid, auf den nicht nur die Pendler am Jurasüdfuss gespannt warten: Wird der Tunnel zwischen Oberdorf und Gänsbrunnen saniert? Kann die Bahnlinie Solothurn–Moutier also weiterbetrieben werden? Oder kommt das BAV zum Schluss, dass sich eine Sanierung nicht lohnt? Wichtige Fragen und Antworten vor dem Showdown.

1 Warum wird in Bern entschieden, ob der Tunnel saniert wird?