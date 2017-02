Knöpfli in Japan

Da ist Kosuke Haruyama. Der junge Mann aus Tokio absolviert während eines Jahres ein Landwirtschaftspraktikum in Gretzenbach. Seine Chefin hat ihn zum Kurs angemeldet. «Ich will lernen, wie man Schweizer Gerichte kocht. Und wenn ich später einmal heirate, will ich im Haushalt helfen. Das ist nämlich keine Frauenarbeit», ist der 26-Jährige überzeugt. Zurück in Japan will Haruyama seine Partnerin mit Rösti oder Knöpfli verwöhnen. Und am Sonntag wird er ab und zu einen Zopf backen.