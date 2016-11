Die ganze Welt stand Kopf wegen dieses Supermondes. Jetzt war das gar keiner?

Doch, es war einer. Aber es wäre übertrieben zu sagen, dass die ganze Welt Kopf stand. Es ist sicher rein von den Zahlen her eindrücklich, weil er seit 68 Jahren während eines Vollmondes nicht mehr so nah an der Erde stand. Grundsätzlich nimmt man es aber gar nicht richtig war, dass er jetzt grösser sein soll. Er war eben nicht doppelt so gross sondern nur 10 Prozent grösser. Wenn er am Himmel steht, kann das menschliche Auge die 10 Prozent nicht wirklich registrieren. Auch die paar Prozent, die er heller ist als sonst, sind schwierig wahrzunehmen. Gerade am Montag hatten wir Schleierwolken, eine hohe Luftfeuchtigkeit und Dunst in der Atmosphäre. Da werden diese paar Prozente zu Nichte gemacht. Wenn der Mond am Horizont aufgeht, dann ist es egal, ob es ein Supermond ist oder nicht. Er ist immer riesig und eindrücklich. Eine gelblich-rötliche Färbung hat er sowieso nur, wenn er nahe am Horizont steht. Wenn er oben am Himmel steht ist er gräulich, silbrig. Wenn die Fachleute nicht ausrechnen würden, dass er grösser ist, würde es den Menschen nicht auffallen, davon bin ich überzeugt.