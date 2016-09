Im Kanton Solothurn ist einer der seltensten Käfer der Schweiz zu Hause: die Osmoderma eremita, zu Deutsch, der Juchtenkäfer. Pro Natura Solothurn hat sich des vom Aussterben bedrohten Käfers angenommen.

Letztes Jahr sprach der Lotteriefonds des Kantons dem Naturschutzverband einen Beitrag von 10 000 Franken zu, um ein Artenschutzprojekt für den Juchtenkäfer zu lancieren. Jetzt, rund ein Jahr später hat Pro Natura das Projekt abgeschlossen und kann Resultate vorweisen.

«Wir wollen den Käfer schützen, weil er wichtig ist für die Biodiversität», sagt Lea Kamber, Leiterin des Artenschutzprojektes von Pro Natura. Er sei aber ein sehr anspruchsvolles Tier und dessen Schutz deshalb schwierig und aufwendig.

Das Ziel des Artenschutzprojektes war, die Juchtenkäfer und andere gefährdete Totholzkäferarten im Kanton zu suchen und allfällige Brutbäume zu identifizieren. «Mit den 10 000 Franken aus dem Lotteriefonds konnten wir 15 Tage intensive Suche finanzieren», sagt Kamber.

Sie und ihr Team fanden einen neuen Standort des Juchtenkäfers. «Wir haben zwei Larven und viele Eier gefunden», sagt die Projektleiterin. Der Baum steht auf einem Privatgrundstück in Solothurn. Der genaue Standort wird aus Schutzgründen nicht genannt.

Somit gibt es in der Stadt nun zwei Käfer-Standorte. So konnte der bereits 1999 an der Steinbrugg-Allee festgestellte Standort vom Pro Natura Team erneut bestätigt werden. «An der Steinbrugg-Allee fanden wir haufenweise frischen Kot. Anderseits ist der Standort an der Fegetz-Allee erloschen, der Baum wurde gefällt», sagt Kamber.