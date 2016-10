Der am Montag erschiene Gourmetführer Gault Millau 2017 hat die besten Köche des Landes gelistet. Vier mit 17 Punkten ausgezeichnete Köche stehen in Solothurner Küchen. Gault Millau Koch des Jahres ist der Tessiner Rico Zandonella. Er ist Gastgeber im Rico's in Küsnacht ZH.

Die vier Spitzenköche im Kanton Solothurn sind: Reto Lampart vom "Lampart's" in Hägendorf, Arno Sgier von der "Traube" in Trimbach, Jörg Slaschek vom "Attisholz" in Solothurn-Riedholz und Patrick Zimmermann von der "Säge" in Flüh. Nicht mehr im 17er Club ist Stefan Zaugg vom "Alten Stephan" in Solothurn.

Sein Nachfolger und bisheriger Souchef Stefan Bader verdiente sich mit einem neuen, einfacheren Konzept aber auf Anhieb 14 Punkte. Der "Hirschen" in Erlinsbach und das "Chappeli" in Grenchen wurden neu mit 15 Punkten bedacht.

Im Kanton Aargau steht das japanische Restaurant "Ryokan" auf dem Hasenberg in Widen mit 16 Punkten an der Spitze. Dazu weist der Aargau drei 15-Punkte-Köche auf: Christian Mitterbacher vom "Schlosspark" in Schöftland, Philipp Audolensky vom "Rosmarin" in Lenzburg und Andri Casanova von der "Essen'Z" in Brugg.

Das "Mürset" in Aarau und "Silvio's Ampère" in Rupperswil erhielten neu 14 Punkte. (sda)