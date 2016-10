2012 nahm der von seiner Ehefrau getrennt lebende A.* mit Jahrgang 1970 seinen damals 15-jährigen Sohn B.* in die Solothurner Kontaktbar Solobar mit. Dort hatte der Sohn Geschlechtsverkehr mit der elf Jahre älteren, ohne Arbeitsbewilligung tätigen, bulgarischen Prostituierten C.*.

Der Vater bezahlte 100 Franken. Am nächsten Tag kehrten sie zurück und nahmen sie zusammen mit zwei Arbeitskolleginnen gleich mit zu sich nach Hause. Dort wohnten sie 2 Monate lang in den 3 1/2 Zimmern: Vater, Sohn, die drei Prostituierten.Der Sohn hatte weiterhin Sex mit C..

Schändung der Prostituierten?

Als er „keinen Bock mehr auf sie hatte“ wie es die Tochter des Kosovaren ausdrückte, und zur Mutter zog, sei es zur Schändung gekommen. A. habe C. Whiskey eingeflösst und mit ihr geschlafen. C. sei aufgewacht, als „Papi“, wie sie ihn nannte, auf dem Bett über ihr war und sagte: „Ich bin schon fertig.“

Ihre Hosen und Unterhosen seien mit einer Schere zerschnitten gewesen. Sie ging noch mitten in der Nacht zur Frau des Angeklagten, wo auch ihr Ex-Geliebter B. war. Damals wohnten auch Tochter und Stieftochter des Beschuldigten bei ihrer Mutter.

Bei ärztlichen Untersuchungen fand man Sperma von A. in ihrer Vagina und am Gebärmutterhals. Zudem fand man in ihrem Körper eine chemische Substanz, die aber auch vom Beruhigungsmittel stammen könnte, welche die Ehefrau des Beschuldigten der aufgewühlten Frau gab. A. wurde somit der Schändung, eventuell Vergewaltigung beschuldigt.

Zudem hatte er sich wegen unterlassener Unterhaltszahlungen von 2 900 Franken für seine Tochter zu verantworten. Und wegen eines Verkehrsunfalls in Solothurn: Er war 2011 ins Heck eines bei einer Kreuzung anhaltenden Fahrzeugs gefahren und habe daraufhin Fahrerflucht begangen. Hatte sich also auch der Alkoholprobe entzogen.

Er hatte seinen Neffen beschuldigt, das Fahrzeug gelenkt zu haben und veranlasste diesen sich zu beschuldigen. Ein weiterer Punkt waren Nötigung und Drohung während eines Streites mit seiner Ex-Frau 2011. Er hat sie und die Stieftochter stark geängstigt, sagte, „das Blut von den Kindern gehöre ihm und er könne seine Familie vernichten“ wie es in der Anklageschrift von Staatsanwältin Petra Grogg hiess.

Plötzlich «ein guter Vater»

Tochter und Stieftochter, nun erwachsen, widerriefen in der Hauptverhandlung frühere Aussagen. Plötzlich war für die leibliche Tochter A. „ein guter Vater“, der „ein gutes Herz“ hatte und: „Mein Vater hat einen grossen Respekt vor Frauen“, er habe gar einmal eine Hortmitarbeiterin vor einem Belästiger geschützt.

Dem Amtsgerichtspräsidenten Rolf von Felten sagte sie zum Grund, warum sie früher gegen den Vater ausgesagt habe: „Ich hasste meinen Vater, wollte ihm eins auswischen dafür, dass er uns verlassen hat und dass wir in ein Ghetto ziehen mussten.“ Ihr Vater habe die Unterhaltszahlungen ihr direkt geleistet, damit die Mutter das Geld nicht nur für sich ausgab. Die ältere Stieftochter sagte zudem, dass C. ihr Geld für Falschaussagen geboten habe.

Schwer durchschaubare Lügen

Der Prozess war langwierig, weil etliche Lügengebilde aufgetischt wurden. C. erschien erst gar nicht, da sie sich im Ausland aufhalte und nicht kontaktierbar sei, wie ihre Anwältin Stephanie Selig sagte. Das Gericht hätte ihr Erscheinen jedoch als sehr wichtig erachtet.

Es sprach den Verurteilten vom Schändungs- und Vergewaltigungsvorwurf frei. Beide seien stark alkoholisiert gewesen, und man könne das Lügen des einen nicht stärker gewichten als das des andern. Die zerschnittenen Hosen habe man nie gefunden. „In einem Kernbereich weisen die Schilderungen von C. zu starke Widersprüche auf“, so von Felten.

Schuldig gesprochen wurde der von Viktor Müller Verteidigte aber dafür, dass er seinen Sohn zu Sex veranlasst hat. Verurteilt wurde er auch für die Nötigung und Drohung, die unterlassenen Unterhaltszahlungen, dafür dass er beim Unfall sich der Alkoholprobe entzog und für die falsche Anschuldigung.

A. erhielt total 300 Tagessätze à 50 Franken, bedingt bei einer Probezeit von 3 Jahren. A. ist arbeitslos, hat mit seiner neuen, schwangeren Frau ein Kleinkind.

*Namen der Redaktion bekannt