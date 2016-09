«Vertreibt der Umgangston einzelner Steuerexperten Firmen aus dem Kanton Solothurn?» Unter diesem provokativen Titel verlangt die FDP-Fraktion des Kantonsrates in einer Interpellation Auskunft von der Regierung. Der Vorstoss basiert auf einer Analyse der Betriebsabwanderungen 2014 aus dem Kanton, welche von der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) erarbeitet wurde. «Die Rückmeldungen sind alarmierend», schreibt die FDP. Fast die Hälfte der Firmen, die an der Studie teilgenommen hätten, sagten aus, dass einer der Gründe für den Wegzug «die unfreundliche Behandlung einzelner Personen in der Steuerverwaltung» gewesen sei. Zudem würden, unabhängig von der Studie, immer wieder Treuhandfirmen berichten, dass sie häufiger als früher gezwungen seien, gegen die Steuerveranlagung ihrer Klienten Beschwerde einzureichen. Dies vorab auch, weil einzelne Beamte nicht gesprächsbereit seien. Und: «Viele Beschwerden werden vom Steuergericht gutgeheissen.»

Das ist auf den ersten Blick starker Tabak. Kein Wunder, versucht die Regierung, diese Aussagen ins richtige Licht zu rücken. Nicht zu Unrecht, wie ein Blick in die Studie zeigt. Nach Angaben der FHNW haben 2014 exakt 187 Unternehmen den Sitz in einen anderen Kanton verlegt (siehe Kasten). Die schriftlich abgegeben Fragebögen konnten in anonymisierter Form zurückgesandt werden, um einen möglichst hohen Rücklauf und möglichst offene Antworten zu erhalten. An der Befragung haben 28 Firmen teilgenommen, was «einem relativ bescheidenen Rücklauf von knapp 15 Prozent» entspricht, hält der Regierungsrat fest. Ein grosser Teil der Antwortenden würfen der kantonalen Verwaltung und dem Steueramt nichts vor und begründen den Wegzug nicht mit mangelnder Kundenorientierung.