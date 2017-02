Die Kisag AG wird durch Urs Brüngger, dem bisherigen Inhaber und Geschäftsführer, unverändert weitergeführt.

«Sinnvollen Beitrag leisten»

Die Schweiz hat am 15. April 2014 in New York die UNO-Behindertenkonvention als 144. Staat ratifiziert und einen Monat später in Kraft gesetzt. Das Wort «Inklusion» steht seit diesem Zeitpunkt vermehrt im Mittelpunkt. «Die VEBO will mit der Übernahme einen sinnvollen Beitrag leisten und den Menschen mit einer Behinderung eine erweitere Teilhabe (Inklusion) in der Ausbildung und Arbeit ermöglichen», heisst es im Communiqué. (mgt)