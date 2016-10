Vier Meter über dem feuchten Waldboden schlägt Ueli Marti die Augen auf. Seit Stunden liegt er mit angezogenen Knien auf der Holzpritsche. War das nicht ein Rascheln unten im Gebüsch? Lautlos richtet er sich auf und späht zwischen Brettern hervor. Tatsächlich. Unten in der Suhle, zwischen Büschen und Bäumen, steht ein Wildschwein. Genau dort, wo die Maiskolben und Nüsse das Tier anlocken sollten.

Es 1 Uhr morgens. Der Vollmond steht hell über dem Leberberg, und Ueli Marti kann von seinem Hochsitz aus das Tier mit dem schwarzborstigen Fell deutlich ausmachen. Mit dosierten Bewegungen, fast wie ein Roboter, nimmt er das Gewehr in den Anschlag und wartet. Das Einzige, was jetzt am Fuss des Bettlachstockes, unweit des Brüggligrates, noch zittert, ist das Laub in den Baumkronen. So vergehen die Minuten. Dann springt der Keiler mit einem Satz aus der Kuhle, genau ins Fadenkreuz. Der Schuss trifft mitten in die Flanke.