Mit Umweg auf die Piste

Der Sessellift steht noch immer still, und vor dem Eingang drängen sich die Leute, als plötzlich eine Durchsage ertönt. Das Rennen werde um eine halbe Stunde verschoben. Da die Seilbahnkamera von einem zu tief fliegenden Flugzeug der PC-7-Staffel durchtrennt wurde. Das Kameraseil ist auf das Kabel des Sesselliftes gefallen, was den Notstopp des Sessellifts auslöste. Als diese Informationen durch die Lautsprecher dringen, sind Hugi und Dietschi aber bereits auf und davon, um via Talabfahrt und Gondelbahn zu ihrem Arbeitsplatz zu gelangen: der Pistenabschnitt 3 bei den Herrenrennen.

Insgesamt gibt es sechs solcher Abschnitte, für die jeweils rund zehn Leute zuständig sind, was sehr knapp bemessen sei, so Stüdeli.

Je nach Renndisziplin unterscheiden sich die Tätigkeiten. So müssen die Pisten-Voluntari bei technischen Disziplinen wie Slalom dafür sorgen – auch während des Rennens –, dass die Pfosten und Fähnchen an exakter Stelle und in richtiger Position stehen. Oder auch für die Sicherheit der Fahrer sorgen.

Eine ihrer Hauptaufgaben ist: Die Ideallinie – die Piste innerhalb der blauen Markierungen – blitzblank zu halten. Dazu wird Schnee geschaufelt, gerutscht und gefräst. Oder mit dem sogenannten Wasserbalken werden mittels kleiner Wasserstrahlen Löcher in die Piste gebohrt und mit Wasser gefüllt, sodass die Strecke vereist. Rund zwölf Stunden dauerte es, die Herrenpiste in St. Moritz für den Riesenslalom zu präparieren, während sieben war der Herrenabschnitt 3 beteiligt. «Nach solchen Arbeiten ist es einem nicht immer zu Mute, am Abend noch viel zu unternehmen», sagt Stüdeli, «da geht manchmal gar nichts mehr.» Aber die gewonnenen Goldmedaillen der Schweizer hätten sie dennoch gebührend zelebriert, sowie ein paar Fotos mit den Weltmeistern geschossen.

Ein bisschen Spass muss sein

Nachdem der zweite Lauf zu Ende geht, die Österreicher einen Doppelsieg holen und es immer mehr zu schneien beginnt, geht es auch für die Pisten-Voluntaris ans Materialabbauen. Erst danach, um halb vier Uhr nachmittags, gibt es das wohlverdiente Mittagessen. Trotz der harten Arbeitstage und nun fast zwei Wochen Einsatz ist beim Herrenabschnitt-3-Team kein Verlust der Motivation zu spüren. Während andere Pisten-Teams bereits das Feld räumen, sitzt die Solothurner Equipe mit ihren restlichen Kameraden beisammen und witzelt.

«Von den Voluntaris sind wir meistens die ersten auf der Piste – und die letzten, die nach Hause gehen», sagt Hugi. Spass auf der Piste zu haben sei wichtig, weswegen das Grüppchen auch hin und wieder frisch-fröhlich zu tanzen beginnt. «Wäre das nicht so, wäre ich wohl der Erste, der nicht mehr teilnehmen würde», fügt Dietschi hinzu. Und trotzdem werde gearbeitet, bis man auf dem Zahnfleisch läuft.

Die Teams auf den Rennstrecken tragen viel Verantwortung. So dürfen an der WM in St. Moritz nur Voluntaris auf der Piste arbeiten, die bereits am FIS-Ski-Weltcup-Final im letzten Jahr Pistenhelfer waren.