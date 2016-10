Sehr unerfreulich»: So umschreibt Christian Hunziker, stellvertretender Direktor der Solothurner Handelskammer, die neusten Zahlen über die Solothurner Warenausfuhren. In der Tat hinkt die hiesige Exportwirtschaft der landesweiten Entwicklung deutlich hinten nach.

So konnte die Solothurner Wirtschaft im dritten Quartal 2016 gegenüber dem Vorjahresquartal spürbar weniger Waren ins Ausland verkaufen, wie Hunziker auf Anfrage erklärt. Der Rückgang betrug 2,1 Prozent.

Landesweit dagegen stiegen die Exporte im gleichen Zeitraum um 6,4 Prozent an. Damit liegen in absoluten Zahlen die Schweizer Ausfuhren deutlich über dem Stand vor Aufhebung der Wechselkursuntergrenze zum Euro vom Januar 2015.

Sonderfall Pharmaindustrie

Einen Hauptgrund für das schlechte Solothurner Ergebnis sieht Hunziker in der unterschiedlichen Branchenstruktur. So sei das Plus in der Schweiz weitestgehend auf den Schwung der Pharma- und Chemiebranche zurückzuführen.

Diese konnte im dritten Quartal ihre Verkäufe ins Ausland um traumhafte 17 Prozent steigern. Das reicht spielend aus, um insgesamt die Ausfuhren ins Positive zu drehen. Denn mit einem Anteil von 45 Prozent an den Gesamtexporten leistet die Pharma- und Chemiebranche den mit Abstand wichtigsten Beitrag.

«Da kann Solothurn nicht mithalten.» Im Solothurnischen, so Hunziker, spiele die ansonsten boomende Pharma- und Chemiebranche mit einem Anteil von 3,6 Prozent an den gesamten Exporten nur eine untergeordnete Rolle. Unter Berücksichtigung des fehlenden Sondereffektes sei also die Exportleistung der Solothurner Wirtschaft etwas weniger schlecht als der erste Blick vermuten lasse.

Trotzdem: Drei Punkte bereiten Hunziker besonders Bauchweh: