Für 2016 schreibt die Schweizerische Nationalbank einen Gewinn von etwa 24 Milliarden Franken, teilt sie am Montag nach provisorischen Berechnungen mit. 1,5 Milliarden Franken davon werden an Bund und Kantone ausgeschüttet. Davon wiederum werden etwa 32 Millionen Franken in die Solothurner Kantonskasse fliessen.