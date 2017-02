Liebe Leserinnen und Leser

Wir Grünliberalen fördern als einzige Partei unsere Wirtschaft und schützen unsere (Um-)welt. Wo gibt es denn aktuell Handlungsbedarf?

Wir verfechten einen schlanken, übersichtlichen Staat mit tiefen Steuern. Ein gesundes Mass an Selbstverantwortung des einzelnen Menschen führt zu mehr Zufriedenheit als Abhängigkeit vom Staat. Arbeit muss sich gegenüber sozialer Unterstützung lohnen. Unsere liberale Einstellung soll Menschen kreativ, frei und lebensfreudig bleiben bzw. werden lassen. Firmen und Private müssen von unnötigen Vorschriften und «Ämterarbeit» entlastet werden. Gerade KMU können dadurch mehr Leute einstellen.

Wählen Sie unsere Partei, damit wir uns aktiv dafür einsetzen können, dass erneuerbare Energien im Kanton Solothurn flächendeckend entwickelt, hergestellt und installiert werden. Viele neue KMU und viele Arbeitsplätze werden so entstehen. Nur so können wir lukrative exportierbare Spitzentechnologie erarbeiten und sind als Schweiz in diesem Bereich nicht mehr das Schlusslicht Europas. Ihre persönliche Sicherheit wird durch die Produktion und Speicherung von sauberer Energie im eigenen Haus oder Quartier stark verbessert. Und unsere Lufthülle endlich auch von uns geschont. Das ist ein wichtiges Ziel für uns. Denn das Klima ändert sich bereits rasend schnell. Das klimaaktive CO2 hat in der Atmosphäre bereits einen so hohen Anteil wie noch nie in den letzten mindestens 3 Millionen Jahren. Die Konsequenzen werden hart sein und man kann sie nicht rückgängig machen. Man darf nicht mehr wegschauen! Wir handeln.

Wir Grünliberale wissen, wie man Tier- und Pflanzenarten in der Schweiz weiterhin am Leben erhält. Dafür setzen wir uns ein. Für eine schöne, gesunde Natur. Wussten Sie, dass fast die Hälfte aller Tierarten und ein Drittel der Pflanzenarten in der Schweiz vom Aussterben bedroht sind? Wir Grünliberale lassen sie weiterleben, auch zu Ihrem Wohl. Wir werden dafür sorgen, dass das dafür wichtige Raumplanungsgesetz auch umgesetzt wird.

Wir unterstützen eine gute Bildung. Das bereichert den Menschen und unsere Wirtschaft, erlaubt uns unseren Lebensstandard. Gute Bildung braucht nicht mehr Finanzen als heute. Neben Fördern muss man aber auch fordern. Schüler sollen nicht nur über etwas sprechen, sondern auch aktiv lernen und echte Kompetenzen entwickeln. Artikel wie diesen verstehen und eigene Ideen beschreiben können. Die Schule darf nicht nur schwache, sondern muss auch unsere intelligenten Schüler fördern. Dafür setzen wir uns ein.

Unser Gesundheitssystem ist zum Selbstbedienungsladen verkommen. Viele Player sahnen jährlich Millionen ab. Wir helfen, das zu beenden und die Prämien zu senken. Legen Sie bei den Wahlen unsere Liste Grünliberale glp ein, damit wir für Sie arbeiten können!

Georg Aemissegger,

Präsident Grünliberale GLP Kt. Solothurn