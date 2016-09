Die InnoRecycling AG vertreibt den Kunststoffsammelsack, der unter anderem bei der Neuenschwander AG bezogen werden kann und das Sammeln von Plastik erleichtert. Er ist in vielen Gemeinden in der ganzen Deutschschweiz erhältlich und wird meist an Sammelplätzen wie jenem in Lohn-Ammannsegg bei der Neuenschwander AG oder Ähnlichen abgegeben.

Neben dem «Sammelsack» gibt es auch den «Kunststoffsammelsack». 2012 in Uri lanciert, wurde im Juni 2016 daraus die Kunststoffsammelsack Schweiz GmbH. Auch diese Säcke sind im Kanton Solothurn in einigen Gemeinden erhältlich, beziehungsweise können an verschiedenen Stellen wie zum Beispiel im Werkhof Olten oder in der ab dem 22. Oktober neueröffneten Filiale der Transport AG in Däniken-Niederamt, der «entsorgBar», abgegeben werden.

Auf die Frage hin, ob es sich bei den beiden Anbietern um eine grosse Konkurrenz handle, meint Michael Kunz: «Auf keinen Fall.» Es sei gut, wenn es mehrere Anbieter im Bereich des Kunststoffsammelns gebe. Zum einen können so mehr Gemeinden abgedeckt werden und zum anderen belebe Konkurrenz ja auch das Geschäft. Im Grunde gehe es ja einfach um eine ökologischere Art und Weise den Kunststoff wiederzuverwerten.

Offen für Recycling – aber nur unter einigen Bedingungen

Nicht alle springen auf den Trendzug auf. Grenchen beispielsweise hat keinen extra Sammelplatz für Kunststoff. Auf Anfrage meint der Administrative Sachbearbeiter Tiefbau, Grenchen Jakob Bräker: «Das Thema Kunststoff-Sammeln sei praktisch an allen Veranstaltungen zum Thema Abfallsammlungen auf dem Tisch.

Gestützt auf die Empfehlung von OKI nehme die Stadt Grenchen an der Multisammelstelle keine separaten Kunststoffe entgegen. Dies weil beim Sammelsack nur ein ganz kleiner Teil der Kunststoffe wiederverwertet werden könne.» Sobald sich jedoch zusätzliche sinnvolle Verwertungen von «Abfällen» ergeben würden, würde eine Entgegennahme sofort geprüft und eingeführt werden.

Zu den Gegnern des Kunststoff-Recycelns gehörten bis anhin die Kehrichtverbrennungsanlagen. Ihnen fehle der anderweitig gesammelte Kunststoffabfall in der Verbrennung, wie das SRF schreibt. Mittlerweile, seien aber auch die Verbrennungsanlagen nicht mehr nur gegen das Recyceln. Wie das SRF festhält, sind die Müllverbrenner weitgehend gut ausgelastet, auch wenn der Kunststoff weniger wird. Zurückzuführen ist dies auf immer weiter wachsende Müllberge.

Auch die hiesige Kehrichtverbrennungsanlage, die KEBAG in Zuchwil spürt im Moment noch nichts von den fehlenden Kunststoff Mengen. «Der Trend zum Kunststoff-Sammeln ist sicher nicht zu ignorieren, macht aber für uns noch keinen Unterschied», meint Markus Juchli, Direktor der KEBAG, auf Anfrage. «Wenn das Sammeln von Kunststoff Sinn macht, sträuben wir uns sicher nicht dagegen». Im Moment aber wisse man noch nicht, wie viel vom Kunststoff tatsächlich wiederverwendet werden kann, die Zahlen dazu sind nicht einheitlich und man beobachte das Ganze erst einmal.

Tatsächlich ist nicht ganz klar wie viel Kunststoff recycelt werden kann. Die Zahlen variieren stark, je nachdem welche Studie man zu Rate zieht oder wen man fragt. Hier sieht auch Juchli das Problem. Denn wenn nur ein Bruchteil des gesammelten Kunststoffes tatsächlich recycelt werden könne, wie dies nach bestimmten Studien der Fall sei, und der Rest trotzdem verbrannt werde, sei der Nutzen des extra Sammelns nicht wirklich gegeben.

Problematisch seien vor allem die Mischkunststoffe, die schwer getrennt und recycelt werden können, jedoch relativ viel vom gesammelten Kunststoff ausmachen. Wichtig sei es deshalb herauszufinden, wie gross der Nutzen von Plastik-Recycling wirklich ist. Dann könnte man entsprechend reagieren und über weitere Konsequenzen nachdenken.