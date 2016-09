Zum ersten Mal in der Verhandlungspirouette (der Fall war schon beim Bundesgericht, siehe Kasten) wurden zwei Mitarbeiter der Lieferfirma befragt. Ebenso drei Vorgesetzte des Polizisten. Auf die Frage des Gerichts, ob er gewusst habe, dass die Bestellung für private Zwecke gewesen sei, meinte der Lieferant: «Es ging um irgendeinen lustigen Anlass, wie einen Polterabend, deshalb sollte ich die Pistolen ihm persönlich abliefern und nicht beim Polizeiposten. Ich sagte ihm klar, dass er einen Waffenerwerbsschein besitzen müsse, wenn er die Waffen privat haben wolle.»

Interessant sind die weiteren Äusserungen des Waffenlieferanten: «Im Kanton Solothurn, speziell beim Polizeiposten Balsthal, herrschte immer schon ein Tohuwabohu. Da konnte jeder Polizist Waffen bestellen und da hat auch jeder bestellt.» Ob denn nicht nur bestimmte Vorgesetzte Waffen bestellen konnten, wollte Oberrichter Kamber wissen. «Nein. Und das ist auch jetzt immer noch so.» Es sei «gang und gäbe», dass sich Polizisten Waffen an die Adresse «Kantonspolizei Solothurn» liefern liessen.

Als die Sache mit den SWAT-Trainings aufgeflogen sei, habe der Polizei-Vorgesetzte ihn angerufen, «es sei ein Seich mit den Pistolen gemacht worden» und er müsse sie sofort wieder holen. Was der Lieferant beim Angeklagten daheim auch tat. Auf das Nachhaken von Oberstaatsanwalt Brodbeck hin machte der Lieferant ein Beispiel: «Dass ein Solothurner Polizist nach einer Schrotflinte für sein privates Tontaubenschiessen verlangt, so was kommt vor.» Ob es eine polizeiinterne Bewilligung für eine Bestellung brauche, wollte Brodbeck wissen. «Ich glaube nicht», antwortete der Lieferant. Kamber fragte: «Interessiert es Sie nicht, ob der Besteller einen Waffenerwerbsschein hat?» «Nein, wenn er Polizist ist, nicht. Es liegt in seiner Verantwortung.»

Polizei widerspricht

Die drei befragten Vorgesetzten sahen die Sache anderes. Zwar gebe es keine schriftlichen Regelungen betreffend Waffenbestellungen, jedoch sei die interne Regelung bekannt, wonach nur ein verantwortlicher Vorgesetzter und dessen Stellvertreter Waffenlieferungen in Auftrag geben könnten. «Kurz nachdem ich 2010 Dienstchef wurde, merkte ich, dass viele Polizisten Bestellungen aufgaben, deshalb ordnete ich an, dass nur ich und mein Stellvertreter Waffenbestellungen in Auftrag geben können.» Zum Tatzeitpunkt habe diese Regelung wohl schon gegolten, meinten die Vorgesetzten.

Verteidiger Konrad Jeker beanstandete die zu knapp gehaltene Anklageschrift, der Zweck der Waffenbestellung fehle beispielsweise. Was sein Mandant gemacht habe, sei bloss eine Vermittlung. «Das ist wie wenn mir ein Zügelmann beim Umzug hilft, mein Sturmgewehr zu transportieren.» Jeker stellte seinen Mandanten als «Bauernopfer» dar. Offenbar waren oder seien solche privaten Waffenbezüge üblich. Jetzt bestrafe man aber nur einen von vielen. «Das ist nicht richtig, nicht fair und nicht ganz legal.»

Nur per Zufall kam es ans Licht

Das Gericht folgte jedoch Oberstaatsanwalt Brodbeck, der meinte, der Verurteilte habe seine Stellung als Polizist gezielt dazu ausgenutzt, um überhaupt an eine Waffe zu kommen. Brodbeck wies auch darauf hin, dass die Pistolen mit Plastikprojektilen statt Farbpatronen bestückt tödlich wirken könnten.

Erstmals in all den bisherigen Verhandlungen und Ermittlungen äusserte sich nun auch der Beschuldigte selber. Er gestand, die Pistolen leihweise bestellt zu haben. Bisher hatte man nur einen mit seinem Kürzel unterschriebenen Lieferschein – ungenügend, um als Beweis zu gelten.

Das Gericht folgte der Staatsanwaltschaft und verurteilte den Familienvater zu einer Geldstrafe von 10 Tagessätzen à 140 Franken, bedingt bei einer Probezeit von 2 Jahren. Er habe vorsätzlich gehandelt, meinte das Gericht. Und er müsse gewusst haben, dass es für den privaten Erwerb dieser Waffen, auch bloss für Gebrauchsleihe, einen Waffenerwerbsschein benötigt hätte. Für unerlaubten Waffenerwerb gibt es eine Höchststrafe von 3 Jahren Gefängnis. Der Ex-Polizist hatte schon im Monat vor der Tat seine Stelle gekündigt.

Ans Licht kam die Bestellung übrigens zufällig. 2012 berichtete die Pendlerzeitung «20 Minuten» über das offenbar erste SWAT-Training der Schweiz in Aedermannsdorf. Der Bericht führte gar zu einem Vorstoss in Bundesbern. Daraufhin ging die Kantonspolizei der Sache nach und fand heraus, dass der Polizist an der Waffenbeschaffung beteiligt war.