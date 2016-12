Lob nach zweitägiger Inspektion

Aber bewährt sich dieser Anspruch auch in der Praxis? Die nationale Kommission zur Verhütung von Folter hat grosses Gewicht, um diese Frage zu beurteilen. Ihre Mitglieder werden vom Bundesrat gewählt. Im Oktober 2015 inspizierte eine fünfköpfige Delegation der Kommission die JVA. Zwei Tage dauerte der Besuch, 25 Insassen und 14 Angestellte mussten zum Gespräch antraben. Die Inspektoren prüften die Haftbedingungen ebenso wie die Infrastruktur. Ihren Fokus legten sie dabei auf den Massnahmenvollzug.

Im Sommer dieses Jahres hat die Kommission ihren Schlussbericht zur Inspektion vorgelegt, weitgehend unbeachtet von Öffentlichkeit und Politik: Die JVA bekommt darin ein positives Zeugnis ausgestellt. Insgesamt werden die Haftbedingungen von den Experten als gut eingestuft.

Die Rede ist von «modernster Bautechnik» und «grosszügig ausgestatteten Räumlichkeiten». Man nehme «zufrieden zur Kenntnis», dass der Resozialisierung in der JVA viel Gewicht beigemessen wird. Besonders hervorzuheben sei zudem die «als hervorragend zu bezeichnende Infrastruktur im Neubau und den dadurch wenig ausgeprägten Gefängnischarakter», so die Anti-Folter-Kommission in ihrem Bericht.

Kritik am Besuchsregime

Das Fazit ist durchweg positiv. JVA-Direktor Charles Jakober sieht darin «eine Bestätigung unserer täglichen Arbeit», wie er auf Anfrage erklärt. «Insbesondere zeigt die Einschätzung, dass wir alle nationalen und internationalen Vorgaben in der JVA Solothurn einhalten.»

Doch die Experten üben in ihrem Bericht auch Kritik: am Besuchsregime der JVA. Die Kommission bedauert einerseits, dass keine separaten Zimmer für Familien oder Frauenbesuch eingerichtet worden sind. Anderseits sollten die Besucherräume ihrer Expertise nach kinderfreundlicher eingerichtet werden. Die JVA-Leitung hat diesem Wunsch bereits entsprochen. Mittlerweile seien die Besucherräume mit einer Spielkiste und Kunstbildern «familienfreundlicher ausgestattet worden».

Auch die Hauptkritik der Kommission hat die JVA-Leitung ernst genommen: Zum Zeitpunkt der Inspektion durften die Insassen im Massnahmenvollzug nur zweimal monatlich Besuch empfangen – jeweils während eineinhalb Stunden. Diese Regelung ist zu streng, finden die Experten. Besonders deshalb, weil sie auch für Insassen ohne Vollzugslockerung gilt. Die JVA-Leitung hat darauf reagiert und stellt den Insassen neu drei Besuchsfenster pro Monat zur Verfügung.