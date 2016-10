Amtsinhaber Roman Staub wird per Mitte 2017 pensioniert. Heinrich Tännler wird sein Amt am 1. Mai 2017 antreten, wie es in einer Mitteilung der Staatskanzlei heisst. Tännler ist 40 Jahre alt und derzeit Vizedirektor der Eidgenössischen Alkoholverwaltung in Bern.

Nach dem Jus-Studium an der Universität Bern und dem Erwerb des bernischen Fürsprecherpatents arbeitete er als Bereichsleiter Administrativmassnahmen beim Strassenverkehrsamt Bern und danach in der Eidgenössischen Alkoholverwaltung, zunächst als Leiter der Sektion Kontrolle und Revision und schliesslich als Leiter der Abteilung Ethanol und Spirituosen; in dieser Funktion ist er auch Mitglied der Geschäftsleitung. Heinrich Tännler ist verheiratet und hat zwei Kinder. (sks)