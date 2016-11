Das Schweizerische Rote Kreuz, Pro Senectute, der Spitex-Verband, die Gemeinschaft Solothurnischer Alters- und Pflegeheime sowie das Bildungszentrum Gesundheit und Soziales bilden die Kerngruppe des Netzwerkes Also. Dieses präsentierte Ida Boos Waldner, Geschäftsleiterin der kantonalen Pro Senectute. Ziel des Netzwerkes sei es, die verschiedenen Angebote, welche die Also-Mitglieder erbringen, sichtbar zu machen. Zudem möchte man Doppelspurigkeiten vermeiden. Je nachdem seien solche auch möglich, wenn es in einem Bereich etwa zwei Anbieter gebe.

Was noch fehle, sei eine übergeordnete Strategie für die Altersversorgung im Kanton Solothurn, so Boos Waldner. Hierbei sei der Regierungsrat gefordert. Das Finanzdepartement müsste sich etwa Überlegungen machen zur Anerkennung von Pflegeleistungen der Angehörigen. Ebenso müsse eine gute Altersdurchmischung in den Gemeinden angestrebt werden, sagte Boos Waldner. Eine solche könne man etwa erreichen, wenn die Anbindung an den für ältere Menschen wichtigen öffentlicher Verkehr flächendeckender ausgestaltet würde. (lur)