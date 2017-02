Gansch zeigt nun, dass er nicht nur als Musiker auf der Bühne überzeugend improvisieren und mit Humor auf die Situation eingehen kann, sondern auch in einem Workshop. Er baut seine Antworten mit Anekdoten und Informationen so weit aus, dass die Rekruten letztlich reichlich mit Tipps dazu versorgt sind, worauf es ankommt beim Einspielen und Atmen oder bei der Wahl des Mundstücks. Oder was zu tun ist, wenn man vor dem Auftritt nervös ist. Und als Fazit: Wie der Ton zur Musik wird.

«Einfach geil!»

Was hat dieser Workshop den Rekruten gebracht? «Ehrlich gesagt, wusste ich gar nicht, was mich erwartet, denn ich habe noch in keinem Workshop mitgemacht», antwortet Stefan Fluri (Rumisberg), er spielt Cornet in der Oberaargauer Brass Band und der Musikgesellschaft Farnern. «Aber es war natürlich schon eindrücklich, mal so direkt zu hören, wie es bei einem Profi läuft.»

Roger Vogt aus Aedermannsdorf, Es-Hornist in der «Konkordia», pflichtet seinem Kameraden bei und fügt an: «Wie der Mann Trompete spielt: Einfach geil!» Genau das ist auch für den frisch zum Leutnant beförderten Nicola Bernhard (Attiswil) das Faszinierende an Thomas Gansch. Für Bernhard wird vor allem das Konzert in ganz besonderer Erinnerung bleiben, durfte er doch auf seiner Trompete die Dizzy-Gillespie-Nummer gemeinsam mit Gansch spielen.

Für den Spielführer Roger Hasler ist der Tag mit Thomas Gansch trotz des «gebremsten» Workshops ein Erfolg. «Wäre doch schade gewesen, wenn wir die Gelegenheit nicht genutzt hätten.» Und er sei überzeugt davon, dass jeder Rekrut etwas für sich mitbekommen hat. «Vielleicht wäre es besser gewesen», so vermutet er, «den Workshop nach dem Konzert durchzuführen. Die Rekruten hätten besser Bescheid gewusst, mit wem sie es zu tun haben; wie unkompliziert, offen und witzig er ist.»