«Bei der Wahl geht es nicht nur um Schönheit»

Die Mitorganisatorin der Wahl Tanja Marcic zeigte sich zufrieden mit den Finalistinnen: «Die Mädchen haben über eine Woche gezeigt, dass ihnen durchaus der Hauptauftrag als Botschafterin für Nachhaltigkeit am Herzen liegt. Es geht bei der Wahl zur Miss Earth Schweiz nicht nur um Schönheit und ein entsprechendes Auftreten. Sie sollen sich vor allem bewusst sein, dass sich hier alles hauptsächlich um den Klimaschutz sowie soziale Projekte dreht».

Die Wahl zur Miss Earth Schweiz, die an die Dachorganisation «Miss Earth» gekoppelt ist, wird am 27. Januar 2017 in Lausanne stattfinden. Die Gewinnerin kann an der Wahl zur «Miss Earth» teilnehmen.

Diese ist nach der «Miss World» und der «Miss Universe» die drittgrösste der Welt. Ihre Siegerin ist vorrangig Botschafterin für den Klimaschutz. Die Missen realisieren mit der Organisation «Miss Earth Schweiz» länderübergreifend karitative Projekte.

Organisiert wird die Schweizer Ausgabe der Wahl von Tanja Marcic und Tommaso Longo de Tommaso, die beide Erfahrung aus der Mode- sowie Kosmetikindustrie mitbringen. (mgt/coh)