Es soll nicht mehr lange dauern. In wenigen Tagen, so munkelt man, wird die Solothurner Regierung informieren, wie es in Sachen Stadtmistsanierung weitergeht. Klar ist bereits jetzt: Die Sanierung der ehemaligen Deponie in der Solothurner Weststadt wird viel Geld kosten. – Geld, das im kantonalen Altlastenfonds nicht vorhanden ist.

Am Montag hat der Regierungsrat auf das drohende Loch in der Kasse reagiert: Er schlägt eine Gesetzesänderung vor. Künftig soll auch Geld aus der Gewässernutzung für Altlastensanierungen verwendet werden dürfen. Denn dieser Topf ist prall gefüllt:

50 Mio. Franken zweckgebundenes Eigenkapital haben sich angesammelt. Jährlich fliessen zusätzliche Millionen Franken in die Kasse – aus Konzessionen von Wasserkraftwerken, von der Kühlung des AKW Gösgen oder von den Bootssteuern.