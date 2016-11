Durch eine sofortige Abschaltung der Atomkraftwerke müssten, so Aebli, grosse zusätzliche Strommengen importiert werden. Die absehbaren Engpässe, deren Ursachen zum Teil auch im Ausland liegen, müssten an den Auktionen dann teuer bezahlt werden. Aebli schätzt die Zusatzkosten für die Stahl Gerlafingen AG auf mehrere Millionen. Kosten, die nicht an die Kunden weitergegeben werden können und zum Verlust an Arbeitsplätzen führen werden.

Für Physiker Jürg Liechti, der mit seiner Neosys AG ein Energieberatungsunternehmen betreibt, ist die Atomausstiegsinitiative der Grünen «ein Verrat an der Klimapolitik». Es sei unverständlich, weshalb die Grünen ihre Initiative nach dem Ja des Bundesparlaments zur «Energiestrategie 2050» nicht zurückgezogen haben.

Eine frühzeitige Abschaltung der Atomkraftwerke habe hohe Stromimporte zur Folge. Der Grund dafür sei der nur langsame Aufbau der erneuerbaren Energien in der Schweiz. Sehr oft dürfte der importierte Strom, so Liechti, aus deutschen Kohlekraftwerken stammen, weil er am Mark günstig zu haben ist. Die Produktion von Kohlestrom aber sei mit hohen CO2-Emissionen belastet. «Damit würden die bisherigen CO2-Minderungsbemühungen der Schweiz gerade wieder zunichtegemacht.»