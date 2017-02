noch immer die rote Hochburg im Kanton Solothurn. In kaum einem anderen Dorf kann die Sozialdemokratie auf ähnlich ausgebaute Strukturen und Personal zurückgreifen. Das zeigt beispielhaft die bevorstehende Wahl fürs Gemeindepräsidium. Die SP präsentierte ihren Kandidaten bereits neun Monate vor dem Wahltermin. Philipp Heri ist jung, gut vernetzt in Gemeinde und Kanton und kann auf eine starke Hausmacht zurückgreifen. Die Freisinnigen als zweite Lokalpartei mit Tradition scheinen zu resignieren. Und welche andere Ortspartei mit 80 Mitgliedern sendet schon zwei Bundesparlamentarier nach Bern?

Das ist nicht selbstverständlich. Wie in anderen Orten, wo die Industrie abwanderte, erfahren auch in Gerlafingen rechte Kräfte seit den 1990er-Jahren mehr Zuspruch. Im Wasserämter Dorf aber hält sich die Linke trotz Dezimierung ihrer traditionellen Wählerschaft an der Spitze. Noch in den 1970er-Jahren beschäftigte das Stahlwerk über 2500 Mitarbeiter. Sie liessen die Einwohnerzahl des einstigen Bauerndorfs innert weniger Jahrzehnte explodieren.

Auch aus dem Emmental oder dem Bucheggberg radelten die Eisenarbeiter in die frühere Von Roll. Nach mehreren Krisen beschäftigt das Werk noch immer rund 500 Menschen. Die gewerkschaftliche Arbeiterschaft spielt heute eine untergeordnete Rolle. Trotzdem bleibt die Wählerschicht begehrt, wo inzwischen Rechtsparteien für sich beanspruchen, die «kleinen Leute» zu vertreten.