Früher dachte man, dass sich das Gehirn nachts ausknipst. Dank der Messung der Hirnströme ist heute bekannt, dass Schlaf eine Zeit reger Aktivität ist – und zwar für unterschiedliche Hirnareale. Grob lässt sich der Schlaf in zwei Phasen einteilen, in den Tiefschlaf, der vor allem in der ersten Nachthälfte vorherrscht, und in den Traumschlaf, bei dem sich die Augen schnell hin und her bewegen und der in der zweiten Nachthälfte häufiger wird. «Die Idee, dass der Schlaf vor Mitternacht der beste sei, gehört ins Reich der Fantasie», sagt Schlaflaborleiter Bühler. «Ein regelmässiger Tagesablauf mit festen Schlafzeiten ist viel wichtiger als die Frage, ob man um 22 Uhr oder um Mitternacht ins Bett geht. Das hängt davon ab, ob man eine Lerche (Frühaufsteher) oder eine Eule (Nachtmensch) ist, und ist genetisch festgelegt.»

Je älter wir werden, desto anfälliger sind wir

Risikofaktoren für gestörten Schlaf gibt es viele. Der wichtigste ist das Alter. Mit 80 Jahren sind Schlafstörungen doppelt so häufig wie mit 20. Frauen sind etwas häufiger von Schlafstörungen betroffen als Männer, ungefähr im Verhältnis drei Fünftel zu zwei Fünftel. Menschen mit wenig Bildung sind stärker betroffen als Hochgebildete, weil sie mehr rauchen und eher zu Alkoholmissbrauch neigen. Hingegen wälzen sich Perfektionisten häufiger schlaflos im Bett als Leute, die nicht immer das Optimum anstreben, weil diese leichter abschalten können. Auch Schichtarbeit und häufige Langstreckenflüge (Jetlag) können Schlafstörungen nach sich ziehen. Dasselbe gilt für psychische Krankheiten, besonders Depression.

Gestörte Nächte machen sich nicht nur im Wachliegen bemerkbar. Schlafwandeln, strampelnde Beine und Zahnfleischbluten aufgrund verkrampfter Kiefer sollten behandelt werden. In diese Kategorie gehört auch die Schlaf-Apnoe, die Atemaussetzer, die zum Beispiel von Übergewicht begünstigt werden. Schlechter Nachtschlaf stört nicht nur die Konzentration und das Wohlbefinden allgemein, sondern erhöht das Risiko, tagsüber einzunicken. Geschieht so etwas am Steuer, kann die Folge ein (tödlicher) Unfall sein.