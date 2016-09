Das Urteil ist vor allem in zwei Punkten interessant: Es zeigt auf, dass das Recht nicht in Stein gemeisselt ist, sondern dass von den Richtern immer auch ein Text interpretiert wird. Und da können die Kantonsratsdebatten viel wichtiger sein, als allgemein vielleicht angenommen wird. Sätze, die Kantonsräte in der Debatte um neue Gesetzestexte sagen, können später noch viel Wirkung haben. Das zeigt das vorliegende Urteil exemplarisch. Das Verwaltungsgericht beugte sich nämlich in diesem Fall über die Protokolle der Kantonsratssitzung, in der das neue Submissionsgesetz beschlossen wurde.

Dort wollten die Richter herausfinden, ob der Kantonsrat alle Beschwerden unter seinen Schwellenwerten gleich ausschliessen wollte oder nicht. Allerdings wurde das Gericht in den Kantonsratsprotokollen nicht fündig. Also wurde der Submissionsleitfaden konsultiert, den Kanton und Einwohnergemeindeverband ausgearbeitet hatten – ebenfalls ergebnislos.

Erst dann orientierten sich die Richter alleinig an den Buchstaben im Gesetzestext – und am Umstand, dass der Bundesgesetzgeber «für die öffentlichen Beschaffungen des Bundes selber eine analoge Beschränkung des Rechtsschutzes vorgesehen» hat. Eine solche Beschränkung kennen auch andere Kantone. Diese ist so auch im Entwurf für eine neue interkantonale Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen vorgesehen.

Wenige Gemeinden weichen vom kantonalen Gesetz ab

Franz Fürst ist Chef Legistik des Kantons und begleitet von Berufs wegen das Entstehen neuer Gesetze im Kanton - auch bei der Änderung des Submissionsgesetzes, die seit Frühling 2015 in Kraft ist. Probleme damit seien ihm bisher keine bekannt, sagt Fürst auf Anfrage. Er erklärt grundsätzlich: «Nicht viele Gemeinden haben Schwellenwerte, die unter den kantonalen liegen.»

An der vom Kantonsrat damals einstimmig beschlossenen Gesetzesänderung und am Verwaltungsgerichtsentscheid hebt er positiv hervor, dass für alle Gemeinden bezüglich Rechtsschutz definitiv die gleichen Schwellenwerte gelten. Die Schwellenwerte seien so bei der Summe angesetzt worden, ab der sich der Aufwand eines Submissionsverfahrens auch lohne. «Ein solches verursacht recht viel Aufwand», erklärt Fürst.

Urteil VWBES.2015.434, publiziert auf der Homepage der Solothurner Gerichte.