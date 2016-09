Nachholbedarf gibt es ohne Zweifel: Der Kanton Solothurn soll nach 21 Jahren ein neues Informatiksystem erhalten. Der Regierungsrat will dieses für 17 Millionen Franken beschaffen – ein entsprechender Kredit muss noch vom Kantonsrat gutgeheissen werden.

Zu den technischen Grenzen kommt der Umstand, dass der bestehende Wartungsvertrag mit IBM im Jahr 2020 auslaufen wird. Danach sei der tägliche Betrieb nicht mehr gewährleistet. Spätestens dann muss also ein neues System in Betrieb genommen werden.

Sonst könnten schlicht «keine Steuern mehr veranlagt und erhoben werden», so der Regierungsrat. Das neue Informatiksystem soll den gesamten Prozess zur Steuererhebung durch Automation unterstützen. Für die Steuerpflichtigen heisst das: Künftig können sie ihre Steuererklärung inklusive Belege digital an das Steueramt übermitteln.

In einer öffentlichen Ausschreibung bewarben sich zwei Unternehmen um den Auftrag. Der Zuschlag ging an die KMS AG aus Kriens. Die Firma verfügt eigenen Angaben zufolge über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Entwicklung von Steuerlösungen. Bereits zwölf kantonale Steuerverwaltungen und mehr als 400 Kommunen nutzen ihr System.

In Solothurn wird es unter dem Namen «Sotaxx» laufen. Die Hardware selbst wird mit rund 1,2 Millionen Franken zu Buche schlagen, dazu kommen Software und Lizenzen für 8,9 Millionen sowie Dienstleistungen für 6,5 Millionen Franken.

Eine Affäre und ihre Folgen

Heute kann die Steuererklärung nur per Post eingereicht werden. Die Dokumente werden bei einer Urdorfer Firma eingescannt, die Daten anschliessend in digitaler Form an die Veranlagungsbehörden übermittelt. Im Frühjahr 2015 standen Recherchen dieser Zeitung am Anfang der sogenannten «Scanning-Affäre»: Damit wurde publik, dass die Aufträge an die Firma vom Regierungsrat jeweils freihändig vergeben worden waren.

Keine andere Firma hatte die Gelegenheit, eine Offerte für die heiklen Aufträge einzureichen. Aus einem 164 000-Franken-Auftrag im Jahr 2002 konnte die Firma in den folgenden Jahren Aufträge in zweistelliger Millionenhöhe generieren. Das Auftragsvolumen wuchs um über 6000 Prozent, die gesetzlichen Schwellenwerte wurden massiv überschritten.

Eine daraufhin angeordnete Untersuchung der Geschäftsprüfungskommission kam zum Schluss: Die Behörden haben bei den Aufträgen für das Steuerdaten-Scanning das Submissionsgesetz verletzt.

Zudem müsse der Datenschutz verbessert werden. Änderungen gab es bereits bei den Steuererklärungen des Jahres 2015. So wurden diese unter anderem nach dem Einscannen unverzüglich auf einem kantonseigenen Server gespeichert. (sva)